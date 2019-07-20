Gündem Türkiyenin bir gece ansızın taktiği ABDye İHA kaldırttı
İSTANBUL ŞANLIURFA

Türkiye'nin 'bir gece ansızın' taktiği ABD'ye İHA kaldırttı

Türkiye'nin 'bir gece ansızın' taktiği ABD'ye İHA kaldırttı!

Türkiye'nin Suriye sınırındaki askeri hareketliliği son günlerde en üst noktaya çıktı. Öte yandan

Tel Abyad'ın karşısında bulunan Akçakale sınırında beton blokların kaldırılması ve iş makinalarının sınırın karşı tarafına geçmesinin ardından 'Operasyon an meselesi' izlenimi hakim oldu. Bu süreçte ABD'nin Türkiye ile Kuzey Suriye sınır bölgesini çok sayıda insansız hava aracıyla anbean izlediği ortaya çıktı. ABD'nin gözlemlediği hareketliliği YPG başta olmak üzere terör unsurlarıyla ya da bölgedeki başka bir güçle paylaşıp paylaşmadığı bilinmiyor.

Sertaç Aksan Yeni Şafak
Fırat'ın Doğusu için Türk Silahlı Kuvvetleri'nin operasyona başlamasına artık 'an meselesi' gözüyle bakılıyor.
Fırat'ın Doğusu için Türk Silahlı Kuvvetleri'nin operasyona başlamasına artık 'an meselesi' gözüyle bakılıyor.

Türkiye, ABD, NATO ve Rusya arasında uzun süredir S-400'ler üzerinden devam eden gerilim, hava savunma sisteminin Türkiye'ye gelmesiyle yeni bir boyuta taşındı.

S-400'lerin parçalarını taşıyan uçakların Akıncı'ya üst üste iniş yaptığı günlerde, Türkiye'nin Suriye sınırı da son dönemlerin en hareketli anlarına sahne oldu.

Sadece son bir haftalık periyotta çok sayıda zırhlı araç ve özel birliklerden oluşan personel sınıra sevk edilirken, özellikle Akçakale'de beton blokların kaldırılmaya başlanması 'Operasyon en meselesi mi?' sorusunu beraberinde getirdi.

Beton blokların kaldırıldığı yerlerden bir fotoğraf.

ABD İHA'ları TSK'nın faaliyetlerini gözlemledi

  • Türk Silahlı Kuvvetleri unsurlarınca Tel Abyad'ın hemen karşısında bulunan Akçakale'de beton blokları kaldırmasını 'sınırdan içeri giren' iş makinalarının istihkam faaliyetlerine başladığı öne sürüldü.
  • Cumhuriyet tarihinin en büyük askeri yığınağını yapan Türkiye'nin bu adımlar başta ABD olmak üzere bölgedeki tüm güçler tarafından yakından takip ediliyor.
PYD-YPG'li teröristlere tırlar dolusu silah yardımı yapan, bölgedeki askerlerinin teröristleri eğitmesini sağlayan, terör unsurlarına siyasi, ekonomik ve lojistik anlamda her türlü desteği veren ABD, Türkiye'nin her hareketini izliyor.

AA
Sınıra yapılan askeri sevkiyatlar tüm hızıyla devam ediyor.

ABD'nin çok sayıda insansız hava aracını Türkiye - Suriye sınırını gözlemlemek üzere bölgede görevlendirdiği öne sürülürken, Mehmetçik'in her hareketinin anlık olarak merkeze aktarıldığı iddia edildi.

ABD'nin temin ettiği bu bilgileri teröristlerle ya da bölgedeki diğer güç odaklarıyla paylaşıp, paylaşmadığına dair henüz bir bilgi verilmedi.

ABD'den heyet Türkiye'ye gelecek

Tüm bu gelişmeler yaşanırken ABD Heyeti'nin, Suriye Çalışma Grubu toplantısı için pazartesi günü Türkiye'ye geleceği açıklandı. Heyete, ABD Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey'in başkanlık edeceği duyuruldu.

  • ABD Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey, daha önceki Türkiye ziyaretlerinden birinde Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ile görüşürken.

Söz konusu ziyaretin ardından Türkiye'nin Fırat'ın doğusuna yönelik operasyona dair nasıl bir karar vereceği merakla bekleniyor.

Hatırlanacağı üzere Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve ABD Başkanı Donald Trump, Japonya'daki G-20 Zirvesi'nde bir araya gelmişti.

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