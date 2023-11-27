Türkiye’nin çabasıyla bırakıldılar

Türkiye, en üst düzeyde Gazze için insani diplomasiyi işletiyor. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan bu çerçevede mekik dokurken MİT de devrede. Gazze’de sağlanan ateşkes anlaşması kapsamında, esir takası devam ediyor. Çalışmalarda Türkiye de aktif rol aldı. Türkiye, Gazze’deki Taylandlı esirlerin serbest bırakılmasında önemli rol oynadı. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın MİT Başkanı İbrahim Kalın’a konuyla ilgilenmesi için talimat verdiği, bu kapsamda yürütülen girişimler sonucunda Gazze’deki Taylandlı rehinelerin serbest bırakıldığı ifade edildi. Hamas da “Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın çabalarına yanıt olarak Gazze’deki Taylandlı esirler serbest bırakıldı” açıklamasını yaptı. Bu kapsamda dün Gazze’den 13’ü İsrailli 4’ü Tayland vatandaşı olmak üzere 17 kişi serbest bırakıldı.