Türkiye’nin en meşhur dolandırıcıları

Mehmet Aydın.
Seçil Erzan’ın “gizli fon” vurgunu, hızlı ve çok para kazanmak isteyenler ile bunu vade denlerin hikayelerini akıllara getirdi. İşte Türkiye’nin en meşhur dolandırıcılık hikayeleri:
İLK SAADET ZİNCİRİ TİTAN
Türkiye, 1997’de Kenan Şeranoğlu’nun kurduğu “Titan Saadet Zinciri” ile tanıştı. İnsanlar paradan para kazanmak için bu zincire dahil oldu. Girişin 2 bin 400 mark olduğu sistem kısa sürede 35 bin üyeye ulaştı. Şeranoğlu’nun İzmir Hilton Oteli’ndeki lüks yaş günü partisi hala hafızalarda. Sistem tıkanınca gerçek ortaya çıktı. Şeranoğlu ve Ahmet Hakan Baz tutuklandı. Şeranoğlu 2008’de cezaevinden çıktı.
PONZİ ARZU
2017’de “birlikte iş kurma bahanesiyle para toplama ve getirisi üzerinden gelir sağlama vaadiyle dolandırıcık” suçuyla yargılanan “Ponzi Arzu” lakaplı Arzu Mertkil, 73 kişiyi dolandırdı. Mertkil, 198 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırıldı.
ÇİFTLİKBANK
Sanal bir oyundan yola çıkan “Tosuncuk” lakaplı Mehmet Aydın, Çiftlik Bank yalanıyla binlerce kişiyi kandırdı. İnsanlara sanal inek, tavuk ve çiftlik sattı. Topladığı paralarla yurt dışına kaçtı. 2021’de teslim olup tutuklandı. Mehmet Aydın ile Fatih Aydın’ın aralarında bulunduğu sanıkların toplam 85 bin 646 yıla kadar hapsi isteniyor.
THODEX FATİH
Kripto para borsası Thodex’in kurucusu Faruk Fatih Özer, sistemdeki paralarla yurt dışına kaçtı. Arnavutluk’ta yakalanıp Türkiye’ye getirildi. 11 bin 196 yıl hapis cezasına çarptırıldı.