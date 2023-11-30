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Türkiye’nin en meşhur dolandırıcıları

Saliha Engin
04:00 - 30/11/2023 Perşembe
Güncelleme: 00:27 - 30/11/2023 Perşembe
Yeni Şafak
Mehmet Aydın.

Mehmet Aydın.

Seçil Erzan’ın “gizli fon” vurgunu, hızlı ve çok para kazanmak isteyenler ile bunu vade denlerin hikayelerini akıllara getirdi. İşte Türkiye’nin en meşhur dolandırıcılık hikayeleri:

Şeranoğlu halen İzmir Hilton Oteli’nde verdiği lüks yaş günü partisiyle hatırlanıyor.

İLK SAADET ZİNCİRİ TİTAN

Türkiye, 1997’de Kenan Şeranoğlu’nun kurduğu “Titan Saadet Zinciri” ile tanıştı. İnsanlar paradan para kazanmak için bu zincire dahil oldu. Girişin 2 bin 400 mark olduğu sistem kısa sürede 35 bin üyeye ulaştı. Şeranoğlu’nun İzmir Hilton Oteli’ndeki lüks yaş günü partisi hala hafızalarda. Sistem tıkanınca gerçek ortaya çıktı. Şeranoğlu ve Ahmet Hakan Baz tutuklandı. Şeranoğlu 2008’de cezaevinden çıktı.

PONZİ ARZU

2017’de “birlikte iş kurma bahanesiyle para toplama ve getirisi üzerinden gelir sağlama vaadiyle dolandırıcık” suçuyla yargılanan “Ponzi Arzu” lakaplı Arzu Mertkil, 73 kişiyi dolandırdı. Mertkil, 198 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırıldı.

ÇİFTLİKBANK

Sanal bir oyundan yola çıkan “Tosuncuk” lakaplı Mehmet Aydın, Çiftlik Bank yalanıyla binlerce kişiyi kandırdı. İnsanlara sanal inek, tavuk ve çiftlik sattı. Topladığı paralarla yurt dışına kaçtı. 2021’de teslim olup tutuklandı. Mehmet Aydın ile Fatih Aydın’ın aralarında bulunduğu sanıkların toplam 85 bin 646 yıla kadar hapsi isteniyor.

THODEX FATİH

Kripto para borsası Thodex’in kurucusu Faruk Fatih Özer, sistemdeki paralarla yurt dışına kaçtı. Arnavutluk’ta yakalanıp Türkiye’ye getirildi. 11 bin 196 yıl hapis cezasına çarptırıldı.


Fon vurgununda yeni detaylar: Seçil Erzan'a gidecek parayı eski sevgilisi avukat Candaş Gürol getirmiş
Fon vurgununda yeni detaylar: Seçil Erzan'a gidecek parayı eski sevgilisi avukat Candaş Gürol getirmiş

Türkiye'nin gündeminde olan fon vurgunu soruşturmasında bir tanığın daha ifadesine ulaşıldı. Ünlü futbolcuları dolandırdığı gerekçesiyle tutuklanan banka müdürü Seçil Erzan'ın müştekilerden iş adamı İsmail İbrahim Çağlar’ın iş yerine 2 milyon 910 bin dolar parayı Erzan’ın bir dönem sevgilisi olan avukat Candaş Güral’ın getirdiği ortaya çıktı. Dosyada tanık olarak dinlenen Çağlar’ın sekreteri Sanem Oktay, "Patronum İsmail İbrahim Çağlar beni telefonumdan arayarak, avukat Candaş Gürol’un bana bir çanta getireceğini ve bu çantayı alarak Seçil Erzan’a çantayı teslim etmem gerektiğini söyledi" dedi. Oktay ifadesinde Erzan’ın çantayı almaya bir kadınla geldiğini ve bu kadından şüphelendiğini belirterek, "Seçil Erzan’ın geldiği araç içerisinde bir bayanın olduğunu fark ettim. Bu bayan araçtan hiçbir zaman inmedi ve hiç konuşmadı. Ben araçta bulunan bayan dikkatimi çektiği için gözlem yoluyla bayanı kısaca inceledim" şeklinde konuştu.



#Mehmet Aydın
#dolandırıcılık
#Saadet Zinciri
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