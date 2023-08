Türkiye’nin en uzun demiryolu tünelinde ışık göründü: 60 dakikalık yol 10 dakikaya düşüyor

“Yüzyılın en büyük felaketinde çok zorlu zamanlar geçirdik. Ama hamdolsun her geçen gün depremin karanlık izlerinin biraz daha silindiğini ve hayatın normal akışına dönmeye başladığını görüyoruz. Her geçen gün bir önceki günden daha iyi durumdayız. Buraları eskisinden çok daha iyi hale getirmek bizim görevimiz. Yıkılması gereken binaların yıkılması, enkazların kaldırılması, alt yapılarının tesisi ve yeniden inşa çalışmaları ile bu normalleşme sürecinin bir an evvel bitmesi için çalışmalarımızı titizlikle sürdürüyoruz. Elbette Nurdağı için de İslâhiye için de daha doğrusu tüm Gaziantep için de kolları sıvadık”