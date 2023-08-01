Türkiye’nin en uzun demiryolu tünelinde ışık göründü: 60 dakikalık yol 10 dakikaya düşüyor

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Gaziantep’te Bahçe-Nurdağı Fevzipaşa Varyantı Demiryolu Tüneli “Işık Görme” törenine katıldı. Törende konuşan Uraloğlu, projenin özelliklerine ve projenin tamamlanmasıyla Gaziantep ve çevre iller yönünden önemine değindi.
“Yatırımlarımız ile Türkiye Yüzyılının önemli kilometre taşlarını bir bir örmeye devam ediyoruz” diyen Uraloğlu, Türkiye’nin en uzun çift tüplü tünel olma özelliğine sahip projeye ilişkin şu bilgileri verdi:
Bakan Uraloğlu, konuşmasında Gaziantep’e bugüne kadar yapılan yatırımlar ve devam eden projelere de vurgu yaptı. Gaziantep sınırları içerisinde 377 kilometrelik demiryolu ağının bulunduğunu belirterek şöyle konuştu:
Depremin karanlık izleri siliniyor
Yüzyılın felaketiyle yüzyılın dayanışmasını sağladık
Üretim ve ihracaatın önemli merkezi
Güneydoğu’yu Akdeniz’e, Anadolu’yu Ortadoğu’ya bağlayan yolların kavşağında yer alan Gaziantep’in, üretim, istihdam ve ihracatta ülkemizin önemli merkezleri arasında yer aldığını vurgulayan Bakan Uraloğlu, “Bu önemli şehrimizin ulaşım ve iletişim altyapısına 2003 yılından bu yana yaklaşık 54 milyar 310 milyon lira harcama yaptık. İlimiz sınırları içerisinde 377 kilometrelik demiryolu ağımız var ve yapımı devam eden birçok demiryolu çalışmamız var” diye konuştu.