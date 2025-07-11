Türkiye'nin en zehirli yılan türlerinden: Erzincan'da görüntülendi

Erzincan'da sıcak havanın iyice artmasıyla birlikte canlanan doğada yılanlar da görülmeye başladı. Çayırlı ilçesine bağlı Çilhoroz köyü yaylalarında çobanlık yapan Mert Yılmaz, sürüsünü otlatırken, Türkiye'nin en zehirli yılan türlerinden engerek yılanını fark etti. Yılmaz, o anları kamerayla kayıt altına aldı.