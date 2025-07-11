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Türkiye'nin en zehirli yılan türlerinden: Erzincan'da görüntülendi

Türkiye'nin en zehirli yılan türlerinden: Erzincan'da görüntülendi

09:3411/07/2025, Cuma
IHA
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Görüntülenen koca engerek yılanı daha sonra gözden kayboldu.
Görüntülenen koca engerek yılanı daha sonra gözden kayboldu.

Erzincan'ın Çayırlı ilçesinde koca engerek yılanı görüntülendi.

Erzincan'da sıcak havanın iyice artmasıyla birlikte canlanan doğada yılanlar da görülmeye başladı. Çayırlı ilçesine bağlı Çilhoroz köyü yaylalarında çobanlık yapan Mert Yılmaz, sürüsünü otlatırken, Türkiye'nin en zehirli yılan türlerinden engerek yılanını fark etti. Yılmaz, o anları kamerayla kayıt altına aldı.

Görüntülenen koca engerek yılanı daha sonra gözden kayboldu.



#Erzincan
#Çayırlı
#Koca engerek yılanı
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