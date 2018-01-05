Türkiye’nin ilk Çizgi Roman Okulu

Sancaktepe Belediyesi’nin desteklediği proje, gençlere ücretsiz olacak. Necmettin Erbakan Kültür Merkezi’nde yapılacak çizgi roman çalışmalarına ilşkin bilgi veren Demirbağ, “Karakalem, balonlama gibi yöntemleri için 6 aylık bir eğitim sürecimiz olacak. Bu 6 ayda sıfırdan çizim eğitimleri yapılacak. Daha sonra eli yatkın öğrencilerimize çizgi filme geçiş animasyon eğitimi vereceğiz. Bu eğitimler sona erdiğinde ise Osmanlı padişahlarının çizgi roman ansiklopedisini hazırlamayı planlıyoruz” dedi.

BU TOPRAKLARIN SANATIYLA YETİŞECEKLER

Çocukların küçük yaştan itibaren bu toprakların sanatıyla yetiştirilmesi gerektiğine işaret eden Demirbağ, "Çocuklarımızı batının değerlerine göre yetiştiriyoruz. Çocuklarımızı kendi değerleriyle yetiştirmek lazım. Kendi çocuklarımıza batının kahramanlarıyla, karakterleriyle özdeşik hale getirdik. Bu şartlar kültürel erozyona sebebiyet verdi ki 15 Temmuz’da kendi çocuklarımız milletine kurşun sıktı. Başka 15 Temmuzlar yaşanmasın diye evlatlarımıza sahip çıkmak zorundayız. Bunu da ancak kültürümüze sahip çıkarak yapabiliriz” dedi.