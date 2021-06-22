​Türkiye’nin taleplerine olumlu yanıt

ABD’nin çekildiği Afganistan’da güvenliğin devamının sağlanması planlamaları kapsamında çalışmalar sürüyor. NATO ve Türkiye’nin niyet beyanı doğrultusunda hızlandırılan çalışmalar kapsamında Türkiye’nin üç destek talebine de ABD’nin olumlu yaklaştığı öğrenildi. Afganistan’da Kabil Havaalanının güvenliğinin devamı, Afganistan’ın dış bağlantısının kopmaması, diplomatik misyonların ve yardım faaliyetlerinin işlevlerini sürdürebilmeleri için en kritik görev.

OYNAT 02:02 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye'siz bir NATO'nun varlığını sürdürmesi mümkün değildir Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'nın ardından açıklamalarda bulundu. Erdoğan, 'Kimi NATO ülkelerinin kapıldığını gördüğümüz iyi terörist, kötü terörist ayrımının ne kadar yanlış, tehlikeli ve çarpık bir anlayışı yansıttığını açıkça ifade ettik. NATO Zirvesi boyunca gerçekleştirdiğimiz görüşmelerde dayanışma ruhuna vurgu yaptık. Türkiyesiz bir NATO'nun varlığını sürdürmesi dahi oldukça güçtür.' dedi. BiP'te paylaş

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Türkiye, son 6 yıldır havaalanının askeri bölümünün sorumluluğunu yürütüyor, birçok alanda NATO faaliyetlerine katkı sunuyor. Çalışmalar kapsamında öncelikle görevin kapsamının belirlenmesi beklenirken, görev kapsamı içinde havaalanının güvenliğinin yanı sıra Afgan güçleri ile kurumlarının eğitimi, donatımı, finansal destek başta olmak üzere başlıklar çalışılıyor. Halen Afganistan’da yaklaşık 500 Türk askeri bulunuyor.

PAKİSTAN’IN DESTEKLERİ

Pakistan ile ikili sorunları bulunan ABD’nin Türkiye’nin Afganistan’da stratejik önem atfettiği Pakistan desteğine de olumsuz bakmadığı öğrenildi. Diplomatik ve askeri kaynaklar, Türkiye’nin Afganistan’da sorumluluk almasının Türkiye-ABD ilişkilerinde bir pazarlık unsuru olarak görülmemesi gerektiğini, Türkiye’nin gerek tarihi sorumluluğu gerekse ülkedeki TİKA başta olmak üzere sivil kurumların faaliyetleri dolayısıyla Afganistan’da barış ve güvenliğin devamında milli menfaatleri bulunduğuna işaret ediyorlar.

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