​Türkiye’nin taleplerine olumlu yanıt

ABD’nin çekildiği Afganistan’da güvenliğin devamının sağlanması planlamaları kapsamında çalışmalar sürüyor. NATO ve Türkiye’nin niyet beyanı doğrultusunda hızlandırılan çalışmalar kapsamında Türkiye’nin üç destek talebine de ABD’nin olumlu yaklaştığı öğrenildi. Afganistan’da Kabil Havaalanının güvenliğinin devamı, Afganistan’ın dış bağlantısının kopmaması, diplomatik misyonların ve yardım faaliyetlerinin işlevlerini sürdürebilmeleri için en kritik görev.
- Türkiye, son 6 yıldır havaalanının askeri bölümünün sorumluluğunu yürütüyor, birçok alanda NATO faaliyetlerine katkı sunuyor. Çalışmalar kapsamında öncelikle görevin kapsamının belirlenmesi beklenirken, görev kapsamı içinde havaalanının güvenliğinin yanı sıra Afgan güçleri ile kurumlarının eğitimi, donatımı, finansal destek başta olmak üzere başlıklar çalışılıyor. Halen Afganistan’da yaklaşık 500 Türk askeri bulunuyor.
PAKİSTAN’IN DESTEKLERİ
Pakistan ile ikili sorunları bulunan ABD’nin Türkiye’nin Afganistan’da stratejik önem atfettiği Pakistan desteğine de olumsuz bakmadığı öğrenildi. Diplomatik ve askeri kaynaklar, Türkiye’nin Afganistan’da sorumluluk almasının Türkiye-ABD ilişkilerinde bir pazarlık unsuru olarak görülmemesi gerektiğini, Türkiye’nin gerek tarihi sorumluluğu gerekse ülkedeki TİKA başta olmak üzere sivil kurumların faaliyetleri dolayısıyla Afganistan’da barış ve güvenliğin devamında milli menfaatleri bulunduğuna işaret ediyorlar.
- NATO zirvesi sonrası ABD ile üst düzeyde gerçekleştirilen görüşmelerde de ana konu, kısa sürede çözülmesi istenen Afganistan. Diyalog yollarının açık tutulması kararı uygulanırken, Afganistan konusunda bir ilerleme sağlanması halinde, Erdoğan ve Biden görüşmesinde niyet beyanında bulunulan diğer mekanizmaların da devreye girebileceği belirtiliyor.