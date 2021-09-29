Gündem Türkiyenin yakın tarihinde yaşananların sırrı ABD Büyükelçiliğindeki buluşmada gizli
POLİTİKA

Türkiye’nin yakın tarihinde yaşananların sırrı ABD Büyükelçiliğindeki buluşmada gizli

ABD Başkanı Joe Biden’in Türkiye’deki muhalefete iktidar vaat etmesi, CHP lideri Kılıçdaroğlu’nun da açıkça destek beklediklerini ifade etmesi ve son günlerdeki “Kürt sorununu HDP’yle çözebiliriz” çıkışı, 2012’de ABD’nin Ankara Büyükelçiliğindeki verilen resepsiyon ve katılanların isimleri göz önünde bulundurulduğunda dikkat çekici bir hal alıyor. Bugünkü köşesinde o görüşmeyi ve Türkiye’nin yakın tarihindeki olayları aktaran Yeni Şafak yazarı Tamer Korkmaz, son dönemdeki siyasi gündeme ışık tutuyor.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Türkiye’nin yakın tarihinde yaşananların sırrı ABD Büyükelçiliğindeki buluşmada gizli
2012’de ABD’nin Ankara Büyükelçiliğindeki verilen resepsiyon.

ABD Başkanı seçilmeden önce "Türkiye'deki muhalefeti desteklemeliyiz" diyen Joe Biden'ı, Türkiye'den ilk destekleyen isim olan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Biden'a "Bizi desteklesin" diye de çağrıda bulunmuştu.

Son dönemde Kılıçdaroğlu'nun Kürt sorunu olduğunu öne sürerek bunu HDP'yle çözme söylemi de Biden'ın Türkiye'deki muhalefeti destekleyeceğiz sözleriyle bağlantılı.

CIA ajanı Graham Fuller'in Radikal’de, 6 Nisan 2012’de yayımlanan röportajında “Türkiye daha fazla İslami olmamalı: Türkiye’nin daha çok Sol’a ihtiyacı var” dediğini ve bu röportajdan iki hafta önce de 22 Mart 2012’de, Selahattin Demirtaş’a “Birlikte iyi salladık” diyecek olan CHP’li vekil Şafak Pavey için ABD’nin Ankara Elçiliğinde bir resepsiyon verildiğini hatırlatan Yeni Şafak yazarı Tamer Korkmaz, Türkiye'nin yakın tarihinde yaşananların arkasında bu açıklama ve görüşmenin yattığını yaşanan olaylar üzerinden aktardı.

KILIÇDAROĞLU DA ORADAYDI

Korkmaz'ın yazısının ilgili kısımları şöyle:

"Resepsiyonda, Büyükelçi Ricciardone’nin özel konukları arasında Kemal Kılıçdaroğlu, Gürsel Tekin ve Hikmet Çetin vardı… BDPKK’lı Hasip Kaplan ve Sırrı Sakık ile 90’lı senelerde Fetullah’ı Yahudi lobisiyle buluşturan İzhak Alaton’un kızı Leyla Alaton da Ricci’nin başmisafirleri arasındaydı.

AKŞENER'LE DE GÖRÜŞTÜ

Dönemin ABD Dışişleri Bakanı Hillary Clinton’ın Türkiye ziyareti sırasında Conrad Otelinde görüştüğü isimleri bir hatırlayalım… Düzenbaz Hillary, 17 Temmuz 2011’de Kemal Kılıçdaroğlu, Selahattin Demirtaş ve Meral Akşener ile ayrı ayrı görüşmüştü!"

Korkmaz'ın yazısının tamamına buradan ulaşabilirsiniz:

https://www.yenisafak.com/yaza...

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