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BURSA

Türkiye'nin yeni UNECSO adayı: İznik

Kültür ve Turizm Bakanlığı, UNESCO Dünya Mirası 2022 daimi adaylığı için UNESCO’ya ‘2024 yılı konferansında görüşülüp karara bağlanmak üzere’ Türkiye’den sadece Bursa’nın İznik ilçesiyle ilgili dosyayı gönderdi. Bursa’nın 2014 yılında Hanlar Bölgesi, sultan külliyeleri ve Cumalıkızık ile başlayan UNESCO serüvenine, ‘Yaratıcı Şehirler Ağı ve Öğrenen Şehirler Küresel Ağı üyeliklerinin ardından’ İznik’in de eklenmesi için geri sayım başlamış oldu.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Türkiyenin yeni UNECSO adayı: İznik
İznik

Bursa Büyükşehir Belediyesi, tarihi ve kültürel mirasın yaşatılıp gelecek kuşaklara aktarılması ve bu değerlerin dünyaya tanıtılması yönündeki çalışmaların meyvesini toplamaya devam ediyor. Hatırlanacağı üzere; Büyükşehir Belediyesi’nin çalışmalarıyla Bursa, 2014 yılında Hanlar Bölgesi, sultan külliyeleri ve Cumalıkızık ile UNESCO Dünya Mirası Listesi’ne girmiş, böylelikle kentin uluslararası alanda tanıtımı için önemli bir adım atılmıştı. Bununla yetinmeyip ‘restorasyonlar ile’ kenti adeta açık hava müzesine çeviren Büyükşehir Belediyesi, somut olmayan kültürel değerlerin tanıtımı için de önemli bir yol aldı. Yapılan çalışmalar kapsamında, geçen yıl ‘çini ve Bursa ipeğinin ön planda olduğu’ zanaat ve halk sanatları dalında UNESCO Yaratıcı Şehirler Ağı’na dahil olmayı başaran Bursa, ardından UNESCO Öğrenen Şehirler Küresel Ağı’na da üye olmuştu.

TÜRKİYE’DEN TEK ADAY GÖSTERİLDİ

İznik, ‘tarih öncesi çağlardan başlayarak’ günümüze kadar kesintisiz iskân gören, Helenistik ve Roma dönemleri ile başkentliğini yaptığı Selçuklu, Bizans ve sonrasında Osmanlı imparatorluklarına ait izlerin birlikte görüldüğü önemli bir kent olarak biliniyor. Surları, anıtsal kapıları, kilise, cami, hamam, medrese gibi anıtsal yapılarıyla, kırsal kimliği ve doğal peyzajıyla İznik, özgün değerlerini günümüzde de koruyor.

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş
Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş

İznik Alan Başkanlığı’nın 1 yıl gibi kısa sürede bitirdiği yönetim planı ve adaylık dosyası, ‘Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından yapılan değerlendirmede’ UNESCO daimi listesine aday olmaya değer görüldü. Bakanlık, 19 Eylül 2022 tarihinde ülkemizin diğer önemli değerlerine sahip alanlar içerisinden Türkiye’den sadece İznik’in daimi adaylık dosyasını UNESCO Dünya Miras Merkezi’ne gönderdi.

“SÜRECİ YAKINDAN TAKİP EDİYORUZ”

Bursa’yı dünyaya en iyi şekilde tanıtabilmek adına gerekli tüm çalışmaları yaptıklarını belirten Bursa büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, “Bu kapsamda 2014 yılında Hanlar Bölgesi, sultan külliyeleri ve Cumalıkızık ile UNESCO Dünya Mirası Listesi’ne girmeyi başardık. Elbette çalışmalarımızı bırakmadık. Geçtiğimiz yıl çini ve Bursa ipeğinin ön planda olduğu ‘zanaat ve halk sanatları’ dalında UNESCO Yaratıcı Şehirler Ağı’na dahil olmayı başardık. Başarılarla yetinmeyerek, girişimlerimizi sürdürdük ve UNESCO Öğrenen Şehirler Küresel Ağı’na üye olduk.

Bursa olarak kendimizi sürekli geliştirmeyi hedefliyoruz. Bu yüzden bunlarla yetinmeyerek, şimdi de İznik için çok önemli bir adım atıldı. Kültür ve Turizm Bakanlığımız, UNESCO Dünya Mirası Listesi’ne aday olarak Türkiye’den sadece İznik’in dosyasını UNESCO Dünya Miras Merkezi’ne gönderdi. Süreci yakından takip ediyoruz. En kısa zamanda güzel haberleri Bursalı ve İznikli hemşehrilerimizle paylaşmayı umuyoruz” dedi.

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