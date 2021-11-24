Türkiye'nin yüz karaları

CHP’li Bolu Belediyesi, dünyanın vicdanı olan Türkiye’yi utandıran ırkçı bir karar aldı. Başkan Tanju Özcan’ın gündeme getirdiği yabancı uyruklu kişilerin nikah ve su ücretlerinin arttırılmasına ilişkin maddeler, belediye meclisindeki oylamada, AK Parti ve MHP’li meclis üyelerinin 13 “hayır” oyuna karşı, CHP ve İYİ Partili meclis üyelerinin verdiği 15 “evet” oyuyla kabul edildi. Buna göre Bolu’da metreküpü 2,5 lira olan su yabancılara 2,5 dolar, nikah ücreti ise 100 bin lira oldu. Irkçı karara CHP’li meclis üyeleri Asuman Şentürk Tekin, Onur Koyunoğlu, Resmiye Kahruman, Hüseyin Ekrem Serin, Cihan Tutal, Ahmet Fidan, Mehmet Tuna Özcan, Cevat Çatladı, Ergün Temel, Tahsin Mert Karagöz, Mustafa Güldal ve Naci Parlak ile İYİ Partili meclis üyeleri Ahmet Yılmaz, Hasan Hakan Alpaslan ve Suat Orhan “evet” oyu kullandı.

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VİCDANIMIZ EL VERMEDİ

İYİ Partili Mansur Şen’in katılmadığı oylamada CHP’li 2 meclis üyesi çekimser kaldı. Irkçı karara ‘evet’ oyu vermeyen Hasan Cumhur Bandakçıoğlu ve Feridun Yılmaz, konuyla ilgili Yeni Şafak’a şu açıklamayı yaptı: “Biz yurt dışında yaşadık. Avrupa’nın hiçbir yerinde böyle bir uygulama yok. Dolayısıyla bu karar oylanırken empati yaptık, vicdanımız ve insanlığımız izin vermedi, ‘evet’ oyu kullanamadık. Ayrıca partimizin üst kurullarının bu konu hakkındaki düşünceleri de bizim tercihimize referans oldu. Neredeyse tüm genel başkan yardımcıları bu konu hakkında olumsuz düşünüyor.”

Bolu Belediye Meclisi AK Parti Grup Başkanvekili Uğur Akbay ise konuyu yargıya taşıyacaklarını kaydetti. Akbay, “Yapılması gereken ne varsa hukuki olarak bir araştırma yapacak ve kabul edilen maddelerin iptal edilmesi için yargıya başvuracağız” dedi.

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İçişleri’nden soruşturma

İçişleri Bakanlığı, Bolu Belediye Meclisinin yabancılara uygulanacak nikah ve su ücretlerine yönelik kararına ilişkin soruşturma başlattı. Soruşturmanın; Anayasa, Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu Kanunu ile Türk Ceza Kanunu’nun üç farklı maddesi çerçevesinde gerçekleştirileceği öğrenildi. Ayrıca Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurulu (TİHEK) da Bolu Belediye Meclisi’nde alınan karara ilişkin “ayrımcılık yasağını ihlalden” resen inceleme başlattı.

GÜNDEM Irkçı uygulama kabul edildi: CHP'li Bolu Belediyesi yabancılar için suyun metreküpünü iki buçuk dolar olarak belirledi

Irkçılığın heykeli!

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Bolu’daki skandala kayıtsız kalmadı. Gül Twitter hesabından, “CHP’li belediyelerin dikmediği bir tek ırkçılık heykeli kalmıştı. Onu da Bolu Belediyesi tamamlamış. Bilsinler ki kamu hizmetinden yararlanmada herkes eşittir. Bu topraklara kin ve nefret tohumu atmaya kalkışanlar, asla başarılı olamayacak” mesajını paylaştı.

Hakan Çavuşoğlun

Düpedüz ayrımcılık

Bolu’da yaşayan yabancılara yönelik alınan skandal kararlara tepkiler dinmiyor. TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Başkanı, AK Parti Bursa Milletvekili Hakan Çavuşoğlu, kararların insan haklarına aykırı olduğunu kaydetti. “Bu çağda böylesine ırkçı ve ayrımcı bir uygulama ile nereye varacağız?” diye soran Çavuşoğlu, “Demokratik bir toplumda herkesin kimliğine saygı duyulur. Ancak ‘Sen yabancısın’ denilerek ayrımcılık yapılıyor. Önce insanlık” dedi.

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İNSAN HAKLARINA AYKIRI

Eşitlik ilkesi ve ayrımcılığa maruz bırakılmamanın en temel insan hakları ilkelerinden olduğunu hatırlatan Çavuşoğlu, “Kişilerin milliyet, etnik köken, ırk, renk ve cinsiyetleri nedeniyle ayrıştırılmaları, Türkiye’nin de taraf olduğu BM Her Türlü Irk Ayrımcılığının Ortadan Kaldırılmasına İlişkin Uluslararası Sözleşme ve Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi gibi uluslararası müktesebata aykırılık teşkil ediyor” diye konuştu.

İPTAL EDİLMELİ

Türkiye insanlığın onuru için dünyada ırkçılık ve ayrımcılıkla büyük mücadele yürütürken, bu uygulamanın son derece üzücü olduğunu ifade eden Çavuşoğlu, şunları kaydetti: “Dünyanın herhangi bir yerinde bizim vatandaşlarımıza böyle muamele edilse sessiz mi kalacağız? Asla! Ne bize, ne başkasına bunu reva göremeyiz. Bolu Belediyesi’nde karara imza atanlar hukuk ve insan hakları çerçevesine geri dönmeli, insan onurunu çiğneyen bu çağdışı kararı acilen iptal etmelidir.”

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Yargı yolu göründü

Irkçı zamlar yargıya taşınabilir. Bolu Belediye Meclisi’nin aldığı kararların yürürlüğe girmesi için, kararın valiliğe gönderilmesi gerekiyor. Bolu Valiliği, meclis kararlarını kendilerine ulaşmasının ardından incelemeye alacak. Yapılan inceleme neticesinde kararın iptali için yargıya başvurulup başvurulmayacağı kararlaştırılacak. Adaletin Yapı Taşı Avukatlar Derneği (AYTAD) İcra Kurulu Başkanı Av. Nuray Baynazoğlu, kararın mevcut idare içtihadı ve mevzuatı gereğince hiçbir şekilde icra edilebilir olmadığını söyledi.

DAVA AÇILABİLİR

Belediyenin açıkça göçmen karşıtlığı yaptığını belirten Baynazoğlu, şöyle konuştu: “Söz konusu uygulamaya yönelik Bolu İdare Mahkemesi’nde açılacak yürütmenin durdurulması istemli iptal davası sonucu kararın iptal edileceği ve de uygulamaya konulamayacağı açıktır. Gerek Anayasa, gerek AYM kararları, gerekse Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi bağlamında alınan bu karar tamamen hukuka aykırıdır. Kararın iptaline yönelik mülki idare amirliğince dava açılacağı gibi, zamdan zarar gören gerçek veya tüzel kişiler de dava açabilir.”

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