TURKOVAC ​gururu

Ülkemizin ilk yerli koronavirüs aşısı TURKOVAC’ın acil kullanım onayı alması ile seri üretime geçildi. Türkiye, Kovid-19 aşısı üreten 9 ülkeden biri oldu.

Yerli aşımız TURKOVAC , gelecek hafta sonundan itibaren başta şehir hastaneleri olmak üzere yıl bitmeden yaygın kullanıma girecek. Şanlıurfa Organize Sanayi Bölgesi’ndeki bir laboratuvarda düzenlenen TURKOVAC aşısına acil kullanım onayı verilmesi ve aşının seri üretimine başlanması törenine canlı bağlantı ile katılan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye’nin ilk yerli Kovid-19 aşısı TURKOVAC’ın seri üretime geçişinin mutluluğunu yaşadıklarını belirterek aşının geliştirilmesinde ve üretiminde görev alanları tebrik etti.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca nyerli aşının üretildiği tesisi ninceledi.

TURKOVAC BİR SEMBOL

Dünyayı iki yıldır kasıp kavuran Kovid-19 salgınına karşı bilinen en etkili tedbir olan aşının, Türkiye’de üretilebilir hale gelmesinin önemli olduğuna vurgu yapan Erdoğan, “Uzun bir çalışma ve hazırlık döneminin ardından gereken onayları alarak üretim ve kullanma aşamasına gelen TURKOVAC aşımız, milletimizi salgına karşı en etkili şekilde koruma gayretlerimizin bir sembolüdür.” diye konuştu.

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Recep Tayyip Erdoğan

YERLİ AŞIYA DAVET

Cumhurbaşkanı Erdoğan, vatandaşlara Sinovac ve BioNTech aşılarının ardından üçüncü bir alternatif olarak yerli aşı TURKOVAC’ı da sunabileceklerini belirterek, şöyle devam etti:

“Bazı vatandaşlarımızın aşı olmak için tüm riskleri göze alarak kendi ürünümüzü beklediğini biliyorum. Bu vatandaşlarımızı, en kısa sürede randevularını alarak TURKOVAC aşısını yaptırmaya davet ediyorum. Biz bazıları gibi aşı ve ilaç hasisliği yapan bir ülke değiliz. TURKOVAC’ın üretimiyle birlikte bu aşımızı da tüm insanlıkla paylaşmaktan memnuniyet duyacağız.”

Aşının geliştirilmesinde ve üretiminde emeği geçenleri tebrik eden Erdoğan, “TURKOVAC aşımızın, ülkemize, milletimize ve tüm insanlığa hayırlı olmasını diliyorum.” ifadesini kullandı.

TURKOVAC

Haftaya aşılamaya başlıyoruz

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Şanlıurfa Organize Sanayi Bölgesi’ndeki bir laboratuvarda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın online katıldığı programda yaptığı konuşmada, milletin beklediği müjdeyi vermekten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

YÜZDE 100 YERLİ

“Yerli inaktif Kovid-19 Turkovac aşımız bugün itibariyle acil kullanım onayı almış durumda” ifadesini kullanan Koca, “50 yıl sonra Türkiye hücreden başlayarak Türk bilim insanlarımız tarafından yüzde 100 yerli olarak geliştirilen bir aşıyı geliştirmiş olduk. Aynı zamanda 24 yıl aradan sonra, yerli aşımız üretilmiş oluyor. Böylece Kovid-19 aşısı üreten bugün itibariyle 9 ülkeden biri olduk” dedi.

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YAYGIN KULLANIMA GEÇİLİYOR

TURKOVAC için önemli bir dönüm noktasında olunduğunu belirten Koca, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın hayırlı olmasını dileyerek, “Vatandaşımız hastanelerde kendi aşımız ne zaman olacak?” diye sorması üzerine, “Tetkikleri halen yapılıyor olacak. Gelecek hafta tetkiklerinin biteceğini ümit ediyoruz. Gelecek haftadan itibaren yaygın kullanıma geçmiş olacağız. Gelecek hafta sonundan itibaren başta şehir hastanelerimiz olmak üzere yaygın kullanıma geçmiş olacağız.” diye yanıtladı.

Bakan Koca, Erdoğan’ın hıfzıssıhha ile ilgili sorusuna da şöyle cevap verdi:

“İhale sürecinin gelecek hafta tamamlanmasını planlıyoruz. Hıfzıssıhha ile ilgili 10 gün kadar önce ihale süreci başladı, teklifler alındı. Gelecek hafta ihalenin sonuçlanacağını ümit ediyoruz. Ankara Havalalanı’na yakın yerde 50 bin metrekare kapalı alanlı ve gelecek yıl bitirilmek üzere ihale süreci başlamış oldu. Hem MRNA aşısı hem inaktif aşı hem nazal aşı hem protein aşısı hem de adonovirüs aşısı olmak üzere ileri teknolojilerin bir arada olduğu dünyanın en büyük kapasiteli aşı Ar-Ge ve üretim merkezi olacak. İnsanlığın kullanımına verilmek üzere güçlü bir aşı Ar-ge ve üretim merkezi olacak.”

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TURKOVAC, Erciyes Üniversitesi ve Sağlık Bakanlığı Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı (TÜSEB) iş birliğiyle geliştirildi.

Devlet arkamızda oldu

TURKOVAC’ın acil kullanım onayı almasını değerlendiren akademisyenler faz çalışmaları esnasında Türkiye Cumhuriyeti tarihinin en geniş kapsamlı klinik araştırma çalışmasını destekleyerek gerçekleştirildi-ğini kaydetti.

Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çalış, üniversitelerinde geliştirilen yerli inaktif Kovid-19 aşısı TURKOVAC’ın acil kullanım onayı almasının kendilerini mutlu ettiğini bildirdi. Prof. Dr. Çalış, sözlerini şöyle tamamladı:

“Ticarileşme aşamasında da herhangi bir şirkette veya Sağlık Bakanlığı’nda veya başka bir kurumla biz aşımızı teslim edeceğiz. Tabii ki belli kurallar, protokol karşısında. Biz bunu başaracağız dedik ve dediğimiz oldu. Hem aşı hem silah hem ilaç sanayisinde milli olmamız şart, ERÜ olarak üzerimize düşeni yapacağız.”

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TARİHİ AN

TÜSEB’e bağlı Türkiye Aşı Enstitüsü’nün başkanı Prof. Dr. Ateş Kara da Türkiye’nin tarihi bir güne şahitlik ettiğini söyledi. TURKOVAC’ın, çok ciddi bir emeğin ürünü olduğunu vurgulayan Kara, “Aşı olmuş olan kişilere TURKOVAC aşısını ve karşı konumda olanlara da inaktif aşıyı yapmıştık. Karşılaştırmada da hatırlatma dozu olarak bizim aşımız uygulandığında herkesin tam cevap verdiğini gördük” dedi.

Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Aykut Özdarendeli ise Sağlık Bakanlığı destekli projeyle Erciyes Üniversitesi’nde başlayıp bugün itibariyle acil kullanım onayı alan bir aşıya sahip olmanın sevincini yaşadığını dile getirdi.

Emeği geçen herkese ayrı ayrı teşekkür eden Özdarendeli, “Böylesi tarihi bir anda böyle bir ekibin içerisinde olduğumuz için çok mutluyuz. Bu konuda çok ciddi bir devlet iradesinin arkamızda olduğu, bu şekilde de acil kullanım onayına kadar geçen sürecin çok zahmetli de olsa başarıya ulaştığı için herkese teşekkür ediyorum.” diye konuştu.

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20 ayda başardık

Türkiye’de ilk vakanın görüldüğü 2020 Mart’ının ardından salgının durdurulabilmesinin en etkili yolu olarak görülen Kovid-19 aşısının yerli olarak üretilmesi için çalışmalara hızla başlandı. Bu kapsamda, Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı (TÜSEB) ve Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu’nun (TÜBİTAK) desteğiyle yürütülen aşı çalışmaları arasında en hızlı ilerleyeni, Erciyes Üniversitesi’nce geliştirilen inaktif Kovid-19 aşısı oldu. Kasım 2020’de Faz-1, Faz-2 ise 10 Şubat 2021’de gönüllülere uygulandı. Her iki aşamada da aşıyla ilgili olumlu verilerin elde edilmesiyle Ekim 2021’de Faz-3 çalışmasına geçildi. Acil kullanım onayı için 25 Kasım 2021’de başvuru yapılmasından 1 ay sonra dün, Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu (TİTCK), TURKOVAC için “Acil Kullanım Onayı” verdi. Gönüllüler üzerindeki çalışmalarda etkin ve güvenilir olduğu bilimsel verilerle kanıtlanan yerli aşı TURKOVAC’ın seri üretime geçmesiyle Türkiye, Kovid-19 aşısını üreten 9 ülke arasındaki yerini aldı. Bu adımla Türkiye’nin koronavirüs aşılarındaki dışa bağımlılığının sona ermesi hedefleniyor.

FOTOĞRAF 9 TURKOVAC'ın hatırlatma dozu olarak uygulandığı Faz 3 klinik çalışmasına ülke genelinde 28 ildeki 41 merkezde devam ediliyor.<br> Bu kapsamda, iki doz Sinovac aşısı olmuş toplam 7 bin 400 gönüllüye tercihlerine göre üçüncü doz olarak TURKOVAC veya Sinovac aşısı uygulanıyor.<br> TURKOVAC Koordinatör Araştırmacısı da olan Doç. Dr. Bedia Mert Dinç, Ankara Şehir Hastanesindeki gönüllülere aşı uygulanan merkezde AA muhabirine, TURKOVAC'ın hatırlatma dozu çalışmasına ilişkin bilgi verdi.<br> Üçüncü dozlarını TURKOVAC ile olmak isteyen birçok gönüllünün çalışma için başvurduğunu belirten Dinç, \"Şu ana kadar yaklaşık 400'ün üstünde gönüllüyü aşıladık. Başvurular gayet iyi gidiyor, gönüllülerimiz hem e-Nabız üzerinden hem bizlere direkt telefonla ulaşarak hem de ALO 184 hattı üzerinden randevularını alıyorlar. Geldiklerinde ön değerlendirmeleri gerçekleştirdikten sonra aşılarını yapıyoruz.\" dedi.<br> Dinç, klinik çalışma kapsamında hafta sonları da aşılamanın devam ettiğini belirterek, \"Bu çalışmayı ne kadar hızlı tamamlarsak TURKOVAC'ın yaygın kullanıma girmesi o kadar hızlı olacak. Ülkemizin dışa bağımlılığını azaltmak, kendi aşımızı kullanmak için o kadar hızlı yol almış olacağız.\" ifadelerini kullandı.<br> \"Çok yakın zamanda yayınlanacak\"<br><br>Dinç, TURKOVAC'ın farklı klinik çalışmalarının eş zamanlı yürütüldüğüne işaret ederek, şu bilgileri paylaştı: \"Diğer çalışmaların, bizim şu anda yürüttüğümüz çalışmadan farkı 'çift kör' olması, yani gönüllülerin hangi aşı yapıldığını bilmiyor olması. Sonuçlar derleniyor, bitmek üzere, çok yakın zamanda yayınlanacak. Burada bütün amaç, TURKOVAC aşısının öncelikle güvenilirliğini, daha sonra etkinliğini ölçmek. Ülkemizde aşılanan ciddi bir popülasyon var. Özellikle bu aşamadan sonra hatırlatma dozu olarak etkinliğini bilmek bizim için önemli. Farklı çalışmaların sonuçları çok yakın zamanda yayınlanır.\"<br> TURKOVAC aşısının bir an önce yaygın kullanıma geçmesini amaçladıklarını dile getiren Dinç, \"Bunun için öncelikle Acil Kullanım Onayı almamız gerekiyor. Çalışmalarımızı o yüzden dört koldan yürütüyoruz. Burada gönüllülerimize çok iş düşüyor, onların desteğine çok ihtiyacımız var. Gönüllü sayımız optimum düzeye ulaştığında Acil Kullanım Onayı alabileceğimiz için en kısa sürede bu sayıyı tamamlayarak aşımızı yaygın kullanıma sokmak istiyoruz.\" diye konuştu.<br> TURKOVAC'tan güzel haber: Sonuçlar çok yakın zamanda yayınlanacak Ankara Şehir Hastanesi Tıbbi Mikrobiyoloji Kliniği İdari ve Eğitim Sorumlusu Doç. Dr. Bedia Mert Dinç, yerli Kovid-19 aşısı TURKOVAC'ın, iki doz Sinovac aşısı yaptıranlara hatırlatma dozu olarak uygulandığı Faz 3 çalışmasında aşılanan gönüllü sayısının 400'ü aştığını bildirdi.

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