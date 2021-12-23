TURKOVAC ​gururu

Ülkemizin ilk yerli koronavirüs aşısı TURKOVAC’ın acil kullanım onayı alması ile seri üretime geçildi. Türkiye, Kovid-19 aşısı üreten 9 ülkeden biri oldu.
Yerli aşımız TURKOVAC , gelecek hafta sonundan itibaren başta şehir hastaneleri olmak üzere yıl bitmeden yaygın kullanıma girecek. Şanlıurfa Organize Sanayi Bölgesi’ndeki bir laboratuvarda düzenlenen TURKOVAC aşısına acil kullanım onayı verilmesi ve aşının seri üretimine başlanması törenine canlı bağlantı ile katılan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye’nin ilk yerli Kovid-19 aşısı TURKOVAC’ın seri üretime geçişinin mutluluğunu yaşadıklarını belirterek aşının geliştirilmesinde ve üretiminde görev alanları tebrik etti.
TURKOVAC BİR SEMBOL
Dünyayı iki yıldır kasıp kavuran Kovid-19 salgınına karşı bilinen en etkili tedbir olan aşının, Türkiye’de üretilebilir hale gelmesinin önemli olduğuna vurgu yapan Erdoğan, “Uzun bir çalışma ve hazırlık döneminin ardından gereken onayları alarak üretim ve kullanma aşamasına gelen TURKOVAC aşımız, milletimizi salgına karşı en etkili şekilde koruma gayretlerimizin bir sembolüdür.” diye konuştu.
YERLİ AŞIYA DAVET
Cumhurbaşkanı Erdoğan, vatandaşlara Sinovac ve BioNTech aşılarının ardından üçüncü bir alternatif olarak yerli aşı TURKOVAC’ı da sunabileceklerini belirterek, şöyle devam etti:
- “Bazı vatandaşlarımızın aşı olmak için tüm riskleri göze alarak kendi ürünümüzü beklediğini biliyorum. Bu vatandaşlarımızı, en kısa sürede randevularını alarak TURKOVAC aşısını yaptırmaya davet ediyorum. Biz bazıları gibi aşı ve ilaç hasisliği yapan bir ülke değiliz. TURKOVAC’ın üretimiyle birlikte bu aşımızı da tüm insanlıkla paylaşmaktan memnuniyet duyacağız.”
Aşının geliştirilmesinde ve üretiminde emeği geçenleri tebrik eden Erdoğan, “TURKOVAC aşımızın, ülkemize, milletimize ve tüm insanlığa hayırlı olmasını diliyorum.” ifadesini kullandı.
Haftaya aşılamaya başlıyoruz
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Şanlıurfa Organize Sanayi Bölgesi’ndeki bir laboratuvarda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın online katıldığı programda yaptığı konuşmada, milletin beklediği müjdeyi vermekten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.
YÜZDE 100 YERLİ
“Yerli inaktif Kovid-19 Turkovac aşımız bugün itibariyle acil kullanım onayı almış durumda” ifadesini kullanan Koca, “50 yıl sonra Türkiye hücreden başlayarak Türk bilim insanlarımız tarafından yüzde 100 yerli olarak geliştirilen bir aşıyı geliştirmiş olduk. Aynı zamanda 24 yıl aradan sonra, yerli aşımız üretilmiş oluyor. Böylece Kovid-19 aşısı üreten bugün itibariyle 9 ülkeden biri olduk” dedi.
YAYGIN KULLANIMA GEÇİLİYOR
TURKOVAC için önemli bir dönüm noktasında olunduğunu belirten Koca, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın hayırlı olmasını dileyerek, “Vatandaşımız hastanelerde kendi aşımız ne zaman olacak?” diye sorması üzerine, “Tetkikleri halen yapılıyor olacak. Gelecek hafta tetkiklerinin biteceğini ümit ediyoruz. Gelecek haftadan itibaren yaygın kullanıma geçmiş olacağız. Gelecek hafta sonundan itibaren başta şehir hastanelerimiz olmak üzere yaygın kullanıma geçmiş olacağız.” diye yanıtladı.
Bakan Koca, Erdoğan’ın hıfzıssıhha ile ilgili sorusuna da şöyle cevap verdi:
“İhale sürecinin gelecek hafta tamamlanmasını planlıyoruz. Hıfzıssıhha ile ilgili 10 gün kadar önce ihale süreci başladı, teklifler alındı. Gelecek hafta ihalenin sonuçlanacağını ümit ediyoruz. Ankara Havalalanı’na yakın yerde 50 bin metrekare kapalı alanlı ve gelecek yıl bitirilmek üzere ihale süreci başlamış oldu. Hem MRNA aşısı hem inaktif aşı hem nazal aşı hem protein aşısı hem de adonovirüs aşısı olmak üzere ileri teknolojilerin bir arada olduğu dünyanın en büyük kapasiteli aşı Ar-Ge ve üretim merkezi olacak. İnsanlığın kullanımına verilmek üzere güçlü bir aşı Ar-ge ve üretim merkezi olacak.”
Devlet arkamızda oldu
TURKOVAC’ın acil kullanım onayı almasını değerlendiren akademisyenler faz çalışmaları esnasında Türkiye Cumhuriyeti tarihinin en geniş kapsamlı klinik araştırma çalışmasını destekleyerek gerçekleştirildi-ğini kaydetti.
Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çalış, üniversitelerinde geliştirilen yerli inaktif Kovid-19 aşısı TURKOVAC’ın acil kullanım onayı almasının kendilerini mutlu ettiğini bildirdi. Prof. Dr. Çalış, sözlerini şöyle tamamladı:
“Ticarileşme aşamasında da herhangi bir şirkette veya Sağlık Bakanlığı’nda veya başka bir kurumla biz aşımızı teslim edeceğiz. Tabii ki belli kurallar, protokol karşısında. Biz bunu başaracağız dedik ve dediğimiz oldu. Hem aşı hem silah hem ilaç sanayisinde milli olmamız şart, ERÜ olarak üzerimize düşeni yapacağız.”
TARİHİ AN
TÜSEB’e bağlı Türkiye Aşı Enstitüsü’nün başkanı Prof. Dr. Ateş Kara da Türkiye’nin tarihi bir güne şahitlik ettiğini söyledi. TURKOVAC’ın, çok ciddi bir emeğin ürünü olduğunu vurgulayan Kara, “Aşı olmuş olan kişilere TURKOVAC aşısını ve karşı konumda olanlara da inaktif aşıyı yapmıştık. Karşılaştırmada da hatırlatma dozu olarak bizim aşımız uygulandığında herkesin tam cevap verdiğini gördük” dedi.
Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Aykut Özdarendeli ise Sağlık Bakanlığı destekli projeyle Erciyes Üniversitesi’nde başlayıp bugün itibariyle acil kullanım onayı alan bir aşıya sahip olmanın sevincini yaşadığını dile getirdi.
Emeği geçen herkese ayrı ayrı teşekkür eden Özdarendeli, “Böylesi tarihi bir anda böyle bir ekibin içerisinde olduğumuz için çok mutluyuz. Bu konuda çok ciddi bir devlet iradesinin arkamızda olduğu, bu şekilde de acil kullanım onayına kadar geçen sürecin çok zahmetli de olsa başarıya ulaştığı için herkese teşekkür ediyorum.” diye konuştu.
20 ayda başardık
- Türkiye’de ilk vakanın görüldüğü 2020 Mart’ının ardından salgının durdurulabilmesinin en etkili yolu olarak görülen Kovid-19 aşısının yerli olarak üretilmesi için çalışmalara hızla başlandı. Bu kapsamda, Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı (TÜSEB) ve Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu’nun (TÜBİTAK) desteğiyle yürütülen aşı çalışmaları arasında en hızlı ilerleyeni, Erciyes Üniversitesi’nce geliştirilen inaktif Kovid-19 aşısı oldu. Kasım 2020’de Faz-1, Faz-2 ise 10 Şubat 2021’de gönüllülere uygulandı. Her iki aşamada da aşıyla ilgili olumlu verilerin elde edilmesiyle Ekim 2021’de Faz-3 çalışmasına geçildi. Acil kullanım onayı için 25 Kasım 2021’de başvuru yapılmasından 1 ay sonra dün, Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu (TİTCK), TURKOVAC için “Acil Kullanım Onayı” verdi. Gönüllüler üzerindeki çalışmalarda etkin ve güvenilir olduğu bilimsel verilerle kanıtlanan yerli aşı TURKOVAC’ın seri üretime geçmesiyle Türkiye, Kovid-19 aşısını üreten 9 ülke arasındaki yerini aldı. Bu adımla Türkiye’nin koronavirüs aşılarındaki dışa bağımlılığının sona ermesi hedefleniyor.