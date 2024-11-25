TUSAŞ'ı ziyaret eden NATO Genel Sekreteri Rutte taziye defterini imzaladı
22:1725/11/2024, Pazartesi
G: 25/11/2024, Pazartesi
AA
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TUSAŞ'ı ziyaret eden Rutte, şehtilerin anısına taziye defterini imzaladı.
Ankara'daki temaslarını sürdüren NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ'yi (TUSAŞ) ziyaret etti. 23 Ekim'de düzenlenen terör saldırısında şehit olanlar anısına taziye defterini imzalayan Rutte, NATO heyetiyle birlikte Türk savunma sanayine dair istişare toplantısına katıldı. Öte yandan Rutte ve heyetinin KAAN, HÜRJET, HÜRKUŞ, AKSUNGUR, ANKA, ANKA III, ŞİMŞEK İHA'ları ve GÖKBEY, ATAK, T70 helikopterlerini incelediği de belirtildi.
NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, Ankara temasları kapsamında beraberindeki heyetle
Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ'yi (TUSAŞ)
ziyaret etti.
Ziyarette
Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün
ve
TUSAŞ Genel Müdürü Mehmet Demiroğlu
da yer aldı.
Şehitler anısına taziye defterini imzaladı
Haluk Görgün, ziyarete ilişkin X hesabından yaptığı açıklamada, Rutte'nin Ankara temasları kapsamında beraberindeki heyetle birlikte TUSAŞ'ı ziyaret ettiğini belirterek, "
Sayın Sekreter TUSAŞ şehitlerimizin anısına taziye defterini imzaladı. Ziyaret kapsamında, Sayın Genel Sekreter'in başkanlığındaki NATO heyetiyle savunma sanayimize dair önemli bir bilgilendirme ve istişare toplantısı gerçekleştirdik.
" ifadesini kullandı.
Yerli ve milli savunma sanayinin gözbebeklerini inceledi
Türkiye'nin NATO'daki güçlü varlığının önemini ve NATO ülkeleriyle savunma sanayisi alanında sürdürülebilir işbirliğinin gerekliliğini vurguladıkları verimli bir görüşme gerçekleştirdiklerini aktaran Görgün, şunları kaydetti:
"
Görüşmede, ülkemizin savunma sanayinde ulaştığı mühendislik seviyesini ve hava, kara, deniz platformlarımızı tanıtan bir sunum da yaptık. Görüşmenin ardından yerli ve milli platformlarımızdan milli muharip uçağımız KAAN, jet eğitim uçağımız HÜRJET, yeni nesil temel eğitim uçağımız HÜRKUŞ, AKSUNGUR, ANKA, ANKA III, ŞİMŞEK İHA'larımız ve GÖKBEY, ATAK, T70 helikopterlerimizi yerinde inceledik. Ziyaretleri ve taziyeleri için Sayın Sekreter'e teşekkür ediyor, ziyaretin bölgemizdeki barışın tesisine hizmet etmesini, savunma sanayimizin gelişimine vesile olmasını temenni ediyorum.
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