Deprem felaketinde yıkılan binalara ilişkin yürütülen soruşturmalar kapsamında, Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde onlarca kişinin hayatını kaybettiği site ve binaların müteahhitliğini yapan Nurdağı Belediye Meclis Üyesi ve İmar Komisyonu'nda görevli Yunus Kaya, Mersin'de yakalanıp, tutuklandı. Yunus Kaya'nın, Nurdağı Belediye Başkanı Ökkeş Kavak'ın kardeşine ait inşaat şirketi ile ortak projeler yaptığı belirlendi.

Kahramanmaraş merkezli depremlerden en çok etkilenen beldelerden biri olan Gaziantep'in Nurdağı ilçesinin Belediye Başkanı Ökkeş Kavak ifadesinin ardından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İslahiye Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında 25 Şubat'ta Nurdağı Belediye Başkanı Ökkeş Kavak da gözaltına alındı. İlk ifadesinde deprem felaketinde çok sayıda yakınını kaybettiğini, daha önce müteahhitlik yaptığını ancak belediye başkanı olduktan sonra şirketi, kardeşi Osman Kavak'a devrettiğini söyleyen Ökkeş Kavak, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.