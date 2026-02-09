Tütün şirketleri diplomasiyi silah olarak kullanıyor

Açıklanan raporların çarpıcı bir tablo ortaya koyduğunu belirten Durgut, “Tütün şirketleri, Türkiye gibi ülkelerde halk sağlığını koruyan düzenlemeleri zayıflatmak için AB’nin ticaret mekanizmalarını devreye sokmaya çalışıyor” dedi. Raporda yer alan verilere göre tütün endüstrisinin AB genelinde 49 lobi kuruluşu üzerinden faaliyet yürüttüğünü aktaran Durgut, “Bu yapı üzerinden yılda yaklaşık 14 milyon Avro harcanıyor, en az 139 profesyonel lobi çalışanı istihdam ediliyor ve Avrupa Parlamentosu’nda tütün lobisiyle 257 toplantı yapıldığı belgeleniyor” ifadelerini kullandı. Durgut, bu rakamların, tütün endüstrisinin karar alma süreçlerini ne kadar sistematik ve yoğun biçimde etkilemeye çalıştığını açıkça gösterdiğini vurguladı. Bir ülkenin halk sağlığını korumaya yönelik düzenlemelerinin, çok uluslu şirketlerin talepleri doğrultusunda Dünya Ticaret Örgütü gündemine taşınmasının son derece tehlikeli olduğunu vurgulayan Durgut, “Tütün endüstrisi AB diplomasisini adeta bir silah gibi kullanmaya çalışıyor” ifadelerini kullandı.