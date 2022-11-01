TVNET ailesinin acı günü: Abdulkadir Güzelaydın kalp krizi nedeniyle hayatını kaybetti

Albayrak Grubu bünyesinde faaliyet gösteren TVNET’te, 2018 yılından bu yana ‘Kurgu Editörlüğü’ görevini yürüten Abdulkadir Güzelaydın, geçirdiği kalp krizi nedeniyle hayatını kaybetti. Güzelaydın’ın naaşı, Eyüp Sultan Camii’nde kılınan öğle namazının ardından Eyüp Sultan mezarlığına defnedildi.
MESAİ ARKADAŞLARI UĞURLADI
Cenaze törenine Albayrak Grubu CEO’su Ömer Bolat, Yeni Şafak Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hüseyin Likoğlu, Yeni Şafak Gazetesi Yazı İşleri Müdürü İdris Saruhan, Yeni Şafak İnternet Yazı İşleri Müdürü Ersin Çelik, TVNET Genel Müdür Yardımcısı Serhat İbrahimoğlu, TVNET İstihbarat Servisi Şefi İsmail Umut Arabacı ve mesai arkadaşları katıldı.
İKİ ÇOCUK BABASIYDI
1984 yılında İstanbul Eyüp’te dünyaya gelen Güzelaydın, lise öğrenimini Güneşli Merkez Lisesi’nde, üniversite eğitimini ise Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi’nde tamamladı. Aslen Adıyamanlı olan Güzelaydın, birisi üç diğeri yedi yaşında iki çocuk babasıydı.