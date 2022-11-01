Gündem TVNET ailesinin acı günü Abdulkadir Güzelaydın kalp krizi nedeniyle hayatını kaybetti
YEREL GÜNDEM

TVNET ailesinin acı günü: Abdulkadir Güzelaydın kalp krizi nedeniyle hayatını kaybetti

TVNET'te, 2018’den bu yana 'Kurgu Editörlüğü' görevini yürüten 38 yaşındaki Abdulkadir Güzelaydın, kalp krizi nedeniyle hayatını kaybetti. Güzelaydın'ı mesai arkadaşları Eyüp Sultan Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurladı.

Abone Ol Google News
Mustafa İlhan Yeni Şafak
TVNET ailesinin acı günü: Abdulkadir Güzelaydın kalp krizi nedeniyle hayatını kaybetti
​TVNET'te, 2018’den bu yana 'Kurgu Editörlüğü' görevini yürüten 38 yaşındaki Abdulkadir Güzelaydın, kalp krizi nedeniyle hayatını kaybetti.

Albayrak Grubu bünyesinde faaliyet gösteren TVNET’te, 2018 yılından bu yana ‘Kurgu Editörlüğü’ görevini yürüten Abdulkadir Güzelaydın, geçirdiği kalp krizi nedeniyle hayatını kaybetti. Güzelaydın’ın naaşı, Eyüp Sultan Camii’nde kılınan öğle namazının ardından Eyüp Sultan mezarlığına defnedildi.

Abdulkadir Güzelaydın
Abdulkadir Güzelaydın

MESAİ ARKADAŞLARI UĞURLADI

Cenaze törenine Albayrak Grubu CEO’su Ömer Bolat, Yeni Şafak Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hüseyin Likoğlu, Yeni Şafak Gazetesi Yazı İşleri Müdürü İdris Saruhan, Yeni Şafak İnternet Yazı İşleri Müdürü Ersin Çelik, TVNET Genel Müdür Yardımcısı Serhat İbrahimoğlu, TVNET İstihbarat Servisi Şefi İsmail Umut Arabacı ve mesai arkadaşları katıldı.

İKİ ÇOCUK BABASIYDI

1984 yılında İstanbul Eyüp’te dünyaya gelen Güzelaydın, lise öğrenimini Güneşli Merkez Lisesi’nde, üniversite eğitimini ise Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi’nde tamamladı. Aslen Adıyamanlı olan Güzelaydın, birisi üç diğeri yedi yaşında iki çocuk babasıydı.

İki bin metre derinlikten çıktı

İki bin metre derinlikten çıktı

​Bir ilimizden müjde geldi: Çalışmalar hızla devam edecek.
Tahıl koridoru diplomasisi

Tahıl koridoru diplomasisi

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu Rus mevkidaşı ile telefonda görüştü.
İçişleri Bakanı Soyludan Kılıçdaroğluna: İspat etmezsen namertsin

​Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Teşkilatı harekete geçti

​Putin'den yeni gaz merkezi açıklaması.

​Valilik detayları duyurdu.

​Ukrayna'dan Türkiye vurgulu tahıl koridoru açıklaması.

Lütfen biraz yaratıcı olun

​Zeytin toplarken ağaçtan düşen yaşlı adam hayatını kaybetti.

​Bakan Hulusi Akar, Rus mevkidaşı ile tahıl sevkiyatını görüştü.

​Mahir Ünal istifa etti: AK Parti Grup Başkanvekili görevine getirilen isim belli oldu.

Ömer Çelik'ten TSK'ya kimyasal silah iftirasıyla ilgili açıklama.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.