Üç çocuk annesi 4 torun sahibi Neriman teyze liseden mezun oldu: Şimdiki hedefi hukuk okumak

Üç çocuk annesi 4 torun sahibi Neriman Ergören İlkadım ilçesinde bulunan İstiklal Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Bilgisayarlı Muhasebe Bölümünden başarıyla mezun oldu. Diplomasını ise İl Milli Eğitim Müdürü Coşkun Esen’in elinden aldı. Geçmişte bazı sorunlarından dolayı liseyi yarıda bırakan Neriman Ergören azimle 75 yaşında liseyi bitirerek hayalini gerçekleştirdi.

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"İçimde ukde kalmıştı, hep hayal ettim"

3 çocuğunu da okutarak üniversite mezunu yaptığını ifade eden Ergören, "Topluma saygılı, faydalı bireyler olarak yetiştirmek için elimden gelen bütün gayreti gösterdim. Kendim lisedeyken eğitimim bazı nedenlerden dolayı yarım kaldı. İçimde bu durum bir ukde olarak kaldı. Onun sızısı içimden hiç gitmedi. Çocuklarımı yetiştirirken hep kendim hayal ettim, hayal kurdum. Bende inşallah bir gün yarım kalan lise hayatımı bitiririm diye. Geçen sene artık çocuklarımı büyüttüm. Sıranın bana geldiğine inandım.

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Geçen sene okuluma müracaat ettim. Kalan derslerimi tamamladım. Bir yıl içinde çok çalıştım. Diplomayı almayı garantiledim. Bu sene ders çalışırken eşim, çocuklarım bana çok destek oldu. Eşim kalem, silgi defter hep bunları bana aldı. Derslerimi takip etti. Çalışmalarıma beni teşvik. Ne yazık ki eşim benim diploma almamı göremedi. 6 ay önce eşimi kaybettim. Diplomamı alınca mezarını ziyaret ettim. Bugün ben okuduysam yine bugün hürriyetimiz sayesinde okudum" dedi.

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"Gençler sakın eğitimlerinizi bırakmayın"

Gençlere tavsiyelerde bulunan Neriman Ergören, "Çok bunaldığım zamanlar oldu. Başaramayacağım korkusu yaşadım ama yılmadım. Ben mezun olamamıştım. İçimde ukde kalmıştı. Neden yarım bıraktım diye bunun acısını, üzüntüsünü içimde hep çektim. Çocuklarımı yetiştirirken bu sızı hiç dinmedi. Geçen sene sıranın bana geldiğini düşündüm. Gençlere tavsiyem; sakın eğitimlerini yarım bırakmasınlar. Hiçbir neden eğitimi yarım bırakmak için sebep değildir. Ben badireler atlattım bu yaşıma gelince kadar. Bu yaşıma kadar okuma fikrinden hiç vazgeçmedim. 75 yaşında lise diplomamı aldım ve çok mutluyum" şeklinde konuştu.

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FOTOĞRAF 9 Muratpaşa ilçesinde yaşayan taksici Muharrem ile ev hanımı Ayşegül'ün ikinci çocukları Simay, gözündeki rahatsızlık nedeniyle çeşitli ameliyatlar geçirdi. <br> <br> Özen, 6 yaşındayken ameliyatın ardından gözünün enfeksiyon kapması sonucu görme yetisini kaybetti. İlkokulu görme engelli öğrencilerin olduğu özel bir sınıfta bitiren Özen, ardından ortaokul ve lisede karma eğitim aldı. <br> <br> Kendisini okula getiren ve sınıfın kapısında bekleyen, evde de ders kitaplarını okuyan annesinin desteğiyle Antalya Lisesi'nden birincilikle mezun olan Özen, çocukluk yaşlarından itibaren hayalini kurduğu hukuk fakültesini kazanmak için girdiği sınavda da başarılı oldu. Özen, Akdeniz Üniversitesi Hukuk Fakültesini kazanınca hayaline bir adım daha yaklaştı. <br> <br> Fakültenin ilk günlerinde görme engellilerin okuyup yazması için kullanılan Braille alfabesiyle notlar alarak ders çalışan Özen, ardından bu durumun zor olması nedeniyle ses kaydı almaya başladı. <br> <br> Derslerde aldığı ses kaydını evde dinleyerek ve annesinin okuduğu notlarla sınavlara hazırlanan Özen, başarılı geçen eğitim hayatının ardından üniversiteden mezun olmanın gururunu yaşadı. Mezuniyet törenine Haluk Levent de katıldı <br> <br> Özen, yıllar önce liseden mezun olurken sosyal medyadan Hukukçu olmak istiyorum paylaşımına Sen hukuk fakültesinden mezun olursan ben de senin törenine geleceğim diye karşılık veren ünlü sanatçı Haluk Levent'in de katıldığı mezuniyet töreniyle kep attı. Törende arkadaşlarının ayakta alkışladığı Simay ve annesi Ayşegül Özen'e onur plaketi verildi. Anneme ve babama bana inandıkları için çok teşekkür ediyorum <br> <br> Simay Özen, hayalini kurduğu günlere kavuştuğu için çok mutlu olduğunu söyledi. <br> <br> Eğitim hayatında zorluk yaşamasına rağmen hiçbir zaman vazgeçmediğini vurgulayan Özen, Anneme ve babama bana inandıkları için çok teşekkür ediyorum. Azmin önünde hiçbir engel duramaz. Hayalim iyi bir avukat ya da fakültemde akademisyen olmak. Hayallerimin peşinden koşmaya devam edeceğim. dedi. Bir nevi onunla biz de mezun olduk <br> <br> Anne Ayşegül Özen ise ilkokul yıllarından itibaren kızıyla okula gidip geldiklerini, elinden gelen yardımı yaptığını anlattı. <br> <br> Kızının hep arkasında olduklarını belirten Özen, Üniversite yıllarına kadar derslerine destek oldum. Bir nevi onunla biz de mezun olduk. Kızım çok zeki. Hocasından dinlemesi çoğu zaman yetiyordu. Üniversitede derslerde aldığı ses kaydını evde bilgisayardan dinliyor, önemli yerleri de Braille alfabesine çevirerek okuyordu. Üniversiteyi tamamen kendi emeğiyle bitirdi. Çok gururluyum. diye konuştu. Sanatçı Haluk Levent de Özen'in azminin bütün gençlere örnek olması gerektiğini ifade etti. <br> <br> Simay'ın özellikle hayvanlara, çocuklara ve kadınlara şiddete karşı savunucu olmak için avukatlık mesleğini seçtiğini aktaran Levent, Bizim ilgilendiğimiz birçok davaya artık Simay Özen de bakacak. Özel gününde yanında olduğum için çok mutluyum. ifadesini kullandı. Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan da Simay Özen'in azmin, çalışmanın önünde hiçbir şeyin engel olamayacağını herkese gösterdiğini, öğrencileriyle gurur duyduklarını dile getirdi. Görme engelli Simay hukuk fakültesini bitirdi: Haluk Levent sözünü tuttu Antalya'da 6 yaşındayken enfeksiyon kapması sonucu görme yetisini tamamen yitiren Simay Özen, annesinin derslerine verdiği destekle kazandığı hukuk fakültesinden mezun oldu. Özen, yıllar önce liseden mezun olurken sosyal medyadan "Hukukçu olmak istiyorum" paylaşımına "Sen hukuk fakültesinden mezun olursan ben de senin törenine geleceğim" diye karşılık veren ünlü sanatçı Haluk Levent'in de katıldığı mezuniyet töreniyle kep attı. BiP'te paylaş

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