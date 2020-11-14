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SAMSUN

Üç günlük bebeğini tuvalete bıraktı: Üzgünüm, bırakmak zorundaydım

Samsun'un Çarşamba ilçesinde, iş yerinin tuvaletinde terk edilmiş bulunduktan sonra hastaneye götürülen 3 günlük kız bebeğe, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı sahip çıktı. Bakıma alınacak bebeğin annesi E.K. ise gözaltına alındı. İfadesinde, "Üzgünüm, bırakmak zorundaydım. Bakacak durumum" diyen E.K., serbest bırakıldı.

Haber Merkezi DHA
Üç günlük bebeği iş yeri tuvaletine bırakıp kaçtı.
Üç günlük bebeği iş yeri tuvaletine bırakıp kaçtı.

Çarşamba ilçesindeki iş yerinin tuvaletine, dün öğle saatlerinde gelen E.K. adlı kadın, 3 günlük kız bebeğini bırakıp, kaçtı. İş yeri personeli tarafından bulunan bebek, ihbarla gelen sağlık ekiplerince hastaneye götürüldü.

  • Sağlık durumu iyi olan bebeğin, Çarşamba Devlet Hastanesi Yenidoğan Ünitesi’nde gözlem altında tutulduğu öğrenildi. Bebek için Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ekipleri de devreye girdi. Henüz adı konulmayan ve nüfus kaydı bulunmayan bebeğin, anne ve babası dışında sahiplenmek isteyen aile yakınına yapılacak değerlendirme sonucu verilebileceği, aksi halde kurum görevlilerince bakıma alınacağı öğrenildi. Bakanlık yetkililerinin, aile bireyleri ile görüşmeleri sürdürdüğü belirtildi.

BEBEĞİN ANNESİ: ÜZGÜNÜM, BAKACAK DURUMUM YOK

Öte yandan Çarşamba İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, güvenlik kamerası kayıtlarından anne E.K.'yi tespit etti. E.K., evinde gözaltına alınarak, polis merkezine götürüldü. Psikolojik sorunları olduğu öne sürülen annenin, ifadesinde, "Önce bırakmak istemedim ama sonra bırakmak zorunda kaldım. Üzgünüm, bırakmak zorundaydım. Bakacak durumum yok" dediği öğrenildi.
E.K., ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

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