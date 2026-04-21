Üç ildeki 6 beldede sandık kuruluyor: Partilerin oy pusulasındaki yerleri belli oldu

13:0821/04/2026, Salı
Belde statüsü kazanan 6 yerleşim yerinde 7 Haziran'da seçim yapılacak.
Belde statüsü kazanan 6 yerleşim yerinde 7 Haziran Pazar günü yapılacak ara seçimlere katılacak siyasi partilerin birleşik oy pusulasındaki yerleri kura ile belirlendi. Birleşik oy pusulasında AK Parti 4, CHP 10, İYİ Parti 16, MHP 23'üncü sırada yer aldı.

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Konferans Salonu'ndaki kura törenine, YSK Başkanı Ahmet Yener, YSK üyeleri ile siyasi partilerin temsilcileri katıldı.

Yener, 7 Haziran'da,
Tokat'ın Reşadiye ilçesine bağlı Yolüstü ve Çevrecik, Almus ilçesine bağlı Bağtaşı, Yeşilyurt ilçesine bağlı Kuşçu beldeleri
ile
Gümüşhane'ye bağlı Tekke ve Nevşehir'in Ürgüp ilçesine bağlı Mustafapaşa beldelerinde
seçimlerin yapılacağını ifade etti.

YSK Başkanı Yener, 27 siyasi partinin seçime katılacaklarını YSK'ye bildirdiğini belirterek, kura sonuçlarının hayırlı olmasını diledi.

Kura sonucu partilerin birleşik oy pusulasındaki yerleri şöyle sıralandı:

  • "Adalet Birlik Partisi, DEVA Partisi, Vatan Partisi, AK Parti, Doğru Yol Partisi, Büyük Birlik Partisi, Saadet Partisi, Yeni Türkiye Partisi, Türkiye Komünist Hareketi, CHP, Yerli ve Milli Parti, Anavatan Partisi, Demokratik Sol Parti, Gelecek Partisi, Teknoloji Kalkınma Partisi, İYİ Parti, Anahtar Parti, Yeniden Refah Partisi, Demokrat Parti, Adalet Partisi, Anadolu Birliği Partisi, Türkiye Komünist Partisi, MHP, Zafer Partisi, Bağımsız Türkiye Partisi, Halkın Kurtuluş Partisi, Merkez Sağ Parti."
