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Üç İlde TKP/ML operasyonu: Çok sayıda gözaltı var

İstanbul merkezli terör örgütü TKP/ML'ye düzenlenen operasyonda 10 kişi yakalandı. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

11:27 . 6/05/2023 Cumartesi
DHA
Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, TKP/ML örgütüne yönelik yürütülen çalışmalarda İstanbul merkezli Tunceli ve Hatay'da 13 şüphelinin yakalanmasına yönelik 18 farklı adreste operasyon yaptı.


Operasyonda 10 kişi gözaltına alındı.Adreslerde yapılan aramalarda, tabanca, 50 adet fişek, çok sayıda dijital materyal ve yasaklı yayın ele geçirildi

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.





#TKP/ML
#Operasyon
#İstanbul
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