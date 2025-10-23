Ücret tartışmasında akaryakıt istasyonu çalışanına darp

Olay, Gölbaşı İlçesi Karşıyaka Mahallesi, Haymana Yolu Bulvarı'ndaki bir akaryakıt istasyonunda meydana geldi. M.C.E. ve H.B. ile kasiyer M.C.Ö. arasında, ücret ödeme konusunda tartışma yaşandı. Tartışmanın büyümesi üzerine M.C.E. ve H.B., kasiyer M.C.Ö.'yü darbetti. Diğer müşteri ve çalışanların araya girmesiyle kavga sonlandı. Olay sonrası kasiyer M.C.Ö., şüphelilerden şikayetçi oldu.