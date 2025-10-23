Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Ankara
Ücret tartışmasında akaryakıt istasyonu çalışanına darp

Ücret tartışmasında akaryakıt istasyonu çalışanına darp

00:1023/10/2025, Perşembe
DHA
Sonraki haber
Olay sonrası kasiyer, şüphelilerden şikayetçi oldu.
Olay sonrası kasiyer, şüphelilerden şikayetçi oldu.

Ankara'da bir akaryakıt istasyonuna gelen iki kişi ile çalışan arasında ücret ödeme konusunda tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine iki kişi, akaryakıt istasyonu çalışanını darbetti.

Ankara'da bir akaryakıt istasyonunun çalışanını darbeden 2 şüpheli tutuklandı. O anlar istasyonun güvenlik kamerasına anbean yansıdı.

Olay, Gölbaşı İlçesi Karşıyaka Mahallesi, Haymana Yolu Bulvarı'ndaki bir akaryakıt istasyonunda meydana geldi. M.C.E. ve H.B. ile kasiyer M.C.Ö. arasında, ücret ödeme konusunda tartışma yaşandı. Tartışmanın büyümesi üzerine M.C.E. ve H.B., kasiyer M.C.Ö.'yü darbetti. Diğer müşteri ve çalışanların araya girmesiyle kavga sonlandı. Olay sonrası kasiyer M.C.Ö., şüphelilerden şikayetçi oldu.

Gölbaşı Cumhuriyet Başsavcılığı, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı. Bu kapsamda şüpheliler M.C.E. ve H.B., Gölbaşı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alındı. Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

Olay anı akaryakıt istasyonunun güvenlik kamerasına anbean yansıdı. Görüntülerde; şüphelilerin, istasyona geldikten bir süre sonra kasiyer M.C.E.'yi darbettikleri görülüyor.



#Ankara
#Akaryakıt
#İstasyon
#Darp
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Kış saati 2025: Avrupa ne zaman saatleri geri alacak, Türkiye’de uygulama var mı? İşte saat değişikliği detayları