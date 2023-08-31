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CHP yandaşı Uğur Dündar'dan Kılıçdaroğlu'na 'İzmir' gözdağı: Kemal Bey ters yumruk almış boksöre benziyor

CHP yandaşı gazeteci Uğur Dündar, seçim yenilgisini 'kararsız muhafazakarlara ve ulusalcılara' bağlayan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu sert sözlerle eleştirdi. "Kemal Bey seçimlerden bu yana ters yumruk almış boksöre benziyor" diyen Dündar, "Sanırım kendine gelebilmesi için Kuvayı Milliye'nin müzesi olan İzmir'i de seçimde kaybetmesi gerekecek" dedi.

18:24 . 31/08/2023 Perşembe
Yeni Şafak
Uğur Dündar, seçim yenilgisi sonrası koltuğunu bırakmayan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu hedef aldı.

Uğur Dündar, seçim yenilgisi sonrası koltuğunu bırakmayan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu hedef aldı.

14 ve 28 Mayıs seçimlerinde sandıktan bozgunla ayrılan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, kendisine yöneltilen 'istifa' çağrılarına kulak tıkayıp, 'Koltuğu bırakmıyorum' mesajı verdi. Partisinin içerisinden kendisine karşı başlatılan 'değişim' hareketlerini de bertaraf eden CHP lideri, seçim yenilgisini 'kararsız muhafazakarlara ve ulusalcılara' bağladı. Kılıçdaroğlu, iktidardan kopuş eğiliminde olan muhafazakar kitlenin sonucu tayin ettiğini belirterek,
"Bu aday listelerine gösterilen aşırı tepkilerden, söz konusu kitle olumsuz yönde etkilendi. Kararsız muhafazakârlar, ‘Ulusalcılar iktidara gelirse yeniden eski günlere dönebiliriz korkusu’ ile oylarını dönüp tekrar Erdoğan’a verdiler"
dedi.

Söz konusu açıklamalar CHP yandaşı gazeteci Uğur Dündar'ı bir hayli kızdırdı.

Uğur Dündar: Kılıçdaroğlu'nun kendine gelebilmesi için İzmir'i de seçimde kaybetmesi gerekecek

Twitter-X hesabından bir açıklama yapan Dündar,
"Kemal Kılıçdaroğlu, seçimi kaybetmesinin nedeni olarak ulusalcıları, yani Atatürk milliyetçilerini göstermiş! Kemal Bey seçimlerden bu yana ters yumruk almış boksöre benziyor!
" ifadelerini kullandı.
Sözlerinin devamında CHP'nin seçimlerdeki 'kalesi' olarak nitelendirilen İzmir'i işaret eden Dündar,
"Sanırım kendine gelebilmesi için Kuvayı Milliye'nin müzesi olan İzmir'i de seçimde kaybetmesi gerekecek!"
dedi.



#Uğur Dündar
#Kemal Kılıçdaroğlu
#CHP
#İzmir
11 dakika önce
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