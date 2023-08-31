14 ve 28 Mayıs seçimlerinde sandıktan bozgunla ayrılan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, kendisine yöneltilen 'istifa' çağrılarına kulak tıkayıp, 'Koltuğu bırakmıyorum' mesajı verdi. Partisinin içerisinden kendisine karşı başlatılan 'değişim' hareketlerini de bertaraf eden CHP lideri, seçim yenilgisini 'kararsız muhafazakarlara ve ulusalcılara' bağladı. Kılıçdaroğlu, iktidardan kopuş eğiliminde olan muhafazakar kitlenin sonucu tayin ettiğini belirterek,

"Bu aday listelerine gösterilen aşırı tepkilerden, söz konusu kitle olumsuz yönde etkilendi. Kararsız muhafazakârlar, ‘Ulusalcılar iktidara gelirse yeniden eski günlere dönebiliriz korkusu’ ile oylarını dönüp tekrar Erdoğan’a verdiler"