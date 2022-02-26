Ukrayna'dan Polonya'ya geçen Türk vatandaşlara uyarı

Bakan Yardımcısı Kıran, Twitter hesabından "Önemli" notuyla yaptığı paylaşımda, "Polonya'ya geçtiğinizde yaya olarak gelenleri Polonya makamları, otobüslerle en yakın tren istasyonuna götürüyorlar. Buradan Varşova'ya hareket ediyorsunuz. Varşova'da Chopin Uluslararası Havalimanı'nın yakınındaki 'Sangate Otel'e gelirseniz orada uygun koşullarda kalmanız mümkündür." ifadelerini kullandı.

Önemli❗️



Ukrayna’dan Polonya’ya geçen vatandaşlarımız ⬇️ pic.twitter.com/5MNGWqJZld — Yavuz Selim KIRAN (@yavuzselimkiran) February 26, 2022

Kıran, otele ait adres ve telefon numarasını da paylaşarak otele gelenlere Türkiye'nin Varşova Büyükelçiliğinin de yardımcı olacağını kaydetti.

Acil insani durum nedeniyle Ukrayna'dan Polonya'ya özel izinle ve Schengen vizesi aranmadan gelenlerin bu ülkeden 15 gün içinde ayrılmak ve Türkiye'ye dönmek mecburiyetinde olduklarını belirten Kıran, vatandaşların arayabilecekleri numaraları da paylaştı:

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