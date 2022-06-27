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Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı: Taşkın olan bölgelere 237 personel ve 165 makine ile müdahale ediyoruz

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Karayolları Genel Müdürlüğü’nün Kastamonu ve Sinop’ta meydana gelen taşkınlara 237 personel ve 165 makine ile müdahale ettiğini duyurdu.

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Haber Merkezi İHA
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı: Taşkın olan bölgelere 237 personel ve 165 makine ile müdahale ediyoruz
Kastamonu

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, Kastamonu ve Sinop’ta şiddetli yağış sonrasında taşkınların meydana geldiği belirtildi. “Bölge halkımıza geçmiş olsun. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı olarak gelişmeleri anbean takip ediyoruz. Görevimizin başındayız” denilen açıklamada, Karayolları Genel Müdürlüğü ekiplerinin taşkının yaşandığı ilk andan itibaren sahada olduğu kaydedildi.

Kastamonu’da 207 personel sahada

Kastamonu’daki taşkın sonrasında 55 kamyon, 15 greyder, 17 yükleyici, 19 kanal kazıyıcı yükleyici, 4 ekskavatör, 7 treyler, 2 dozer, 20 kontrol aracı, 3 akaryakıt tankeri olmak üzere toplam 142 makine ile çalışmaların devam ettiğine vurgu yapılan açıklamada, 207 personelin de saha da görev yaptığı ifade edildi.

Kastamonu’da meydana gelen doğal afet sonrasında Cide-Şenpazar-Ağlı Yolu’nun köprü yapım çalışmalarının devam ettiği kesiminde servis yolu üzerinden sağlanan ulaşımın, yağışlar nedeniyle geçici olarak Derelitekke-Alacık Köyü Yolu’na aktarıldığı kaydedilen açıklamaya şöyle devam edildi:


“Ulaşım, Cide-Ağlı Yolu - Valay Köyü - Çınarlı Köyü - Tepeköy yolu üzerinden, Azdavay-Ağlı Yolu 13. Kilometresinden de ulaşım servis yolu üzerinden sağlanıyor. İnebolu-Kastamonu Devlet Yolunun 28 ve 30. kilometreleri arasında kalan kesimler de hasar görmesi nedeniyle saat 07:00 itibariyle trafiğe kapatıldı. Devlet Yolunda emanet makine parkı ile çalışmalara başlandı. Doğanyurt-İnebolu Devlet Yolunda bulunan Zarbana Köprüsü’nün yaklaşım dolgusunda meydana gelen hasar nedeniyle yol trafiğe kapatıldı. Köprüde emanet ve yüklenici makine parkı ile başlatılan çalışmalara devam ediliyor. İnebolu-Çatalzeytin Ayrımı-Evrenye-Devrekani yolunda sel tahribatı meydan geldiğinden yol trafiğe kapatıldı. Su seviyesinin düşmesinin ardından çalışmalara başlanılacak. Çatalzeytin-(Bozkurt-Devrekani) Ayrımı yolunda da yarma heyelanı sebebiyle yol trafiğe kapatıldı. Yüklenici firma makine parkı ile çalışmalarını sürdürüyor.”

İHA

Dere yatağının yükselmesi nedeniyle Türkeli-Ayancık yolu iki yönlü trafiğe kapatıldı

Sinop’un da şiddetli yağışın etkisinde kaldığı ifade edilen açıklamada, 3 greyder, 5 yükleyici, 3 bakım kamyonu, 7 taşıma kamyonu, 2 pikap ve 3 ekskavatör olmak üzere toplam 23 makinenin sahada yoğun olarak çalıştığı, 30 personelin de çalışmalarına devam ettiğine dikkat çekildi.

Açıklamada, “Sinop genelinde meydana gelen yoğun yağışlar sebebiyle; Türkeli-Ayancık Yolunun 35-36. kilometreleri arasında dere yatağının yükselmesi sonucu yol iki yönlü olarak trafiğe kapatıldı. Ayrıca, yol üzerinde şev akıntıları ve döküntüler meydana geldi. Yağışlar devam ederken, bölgede çalışmalara başlandı. Ulaşım küçük araçlar için Çamurca-Yenigüler köy yollarından sağlanıyor” denildi.

Kastamonu'da sel sularında mahsur kalan vatandaşlar ekipler tarafından kurtarılıyor
FOTOĞRAF 8
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Kastamonu’nun İnebolu ilçesinde şiddetli yağışın etkisiyle taşan sel suları kenti etkisi altına aldı.
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<br>İlçede etkili olan sağanağın ardından Ezine Çayı'nın taşması sonucu bazı evlerin giriş katları su altında kaldı. Evlerinde mahsur kalanlar, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.
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Kurtarılanlardan Bilal Bilge, AA muhabirine, gece saatlerinden itibaren şiddetli yağışın etkili olduğunu söyledi.<br>
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AFAD ve Valilik tarafından yapılan açıklamalarda vatandaşların üst katlara çıkmaları ve akıntı olan bölgelere yaklaşmamaları tavsiye edilmişti.
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Öte yandan, Kastamonu ile Şenpazar arasındaki kara yolu, Tüneller mevkisindeki köprünün zarar görmesi nedeniyle ulaşıma kapandı.<br>
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İnebolu Merkez'de kapanan dere yataklarını iş makinalarıyla açma çalışmalarına devam ederken dere yatağı kenarında bulunan bütün konutlar AFAD ve valiliğin kararı sonrası boşaltılmış durumda.
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Kastamonu'da sel sularında mahsur kalan vatandaşlar ekipler tarafından kurtarılıyor
Kastamonu'nun İnebolu ve Bozkurt ilçesinde yaşanan sağanak nedeniyle Ezine Çayı'nın taşması sonucu evlerinde mahsur kalan vatandaşlar itfaiye ekipleri tarafından kurtarılıyor.


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