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Ülkede çatışmalar şiddetlendi: Etiyopya'da OHAL ilan edildiği duyuruldu

Nijer'de yaşanan darbenin ardından diğer Afrika ülkesinde de hareketlilikler yaşanıyor. Etiyopya'da Amhara bölgesinde ordu ve yerel milisler arasındaki çatışmaların şiddetlenmesinin ardından OHAL ilan edildi.

12:20 . 4/08/2023 Cuma
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Etiyopya'da federal hükümet, Amhara bölgesinde ordu ve yerel milisler arasındaki çatışmaların şiddetlenmesi üzerine olağanüstü hal (OHAL) ilan etti.

Etiyopya Başbakanlık Ofisinden yapılan açıklamada, Amhara'da şiddetlenen çatışmalar sonrası alınan karar paylaşıldı.

Açıklamada, Amhara'da güvenlik güçleriyle yerel milisler arasındaki çatışmaların şiddetlenmesi nedeniyle OHAL ilan edildiği belirtildi.

Amhara'da çatışmalar şiddetlendi

Etiyopya'nın kuzeyinde Tigraylı isyancılara karşı ordunun yanında savaşan ve barış anlaşması sonrasında silahsızlanmayı reddeden Amhara milisleri ile ordu arasındaki çatışmalar büyüyor.

Çatışmalarda çok sayıda kişinin öldüğü ve yaralandığı belirtiliyor.

Kasım 2022'de Tigray Halk Kurtuluş Cephesi'yle (TPLF) barış anlaşması imzalayan federal hükümet, bölgedeki tüm silahlı örgütleri silahsızlandırmaya başladı.

Federal hükümetin talimatlarına uymayan ve "Fano" adını taşıyan milisler, orduyla çatışmaya başladı.



#Etiyopya
#Amhara
#çatışma
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