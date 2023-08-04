Ülkede çatışmalar şiddetlendi: Etiyopya'da OHAL ilan edildiği duyuruldu

Nijer'de 26 Temmuz'da askerin yönetime el koyması sonrasında France 24 ve RFI radyosunun yayınları kesildi. Askeri hükümetlerin yönetimde olduğu Mali ve Burkina Faso'da da France 24 ve RFI yayınları kalıcı olarak kesilmişti.