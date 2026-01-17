Yeni Şafak
Ülkeler peş peşe çocuklara sosyal medyayı yasaklıyor

04:0017/01/2026, Cumartesi
G: 17/01/2026, Cumartesi
Dünyanın farklı bölgelerinde çocuklara yönelik sosyal medya yasakları ya uygulanmaya başladı ya da hazırlık aşamasında bulunuyor.

Bu alanda en dikkat çekici adımlardan biri Avustralya’dan geldi. Ülkede 16 yaş altındaki çocukların sosyal medya platformlarına erişimini yasaklayan düzenleme 10 Aralık’ta yürürlüğe girdi. Meta, 16 yaş altına ait olduğu belirlenen yaklaşık 550 bin hesabın kapatıldığını açıkladı. Danimarka, 7 Kasım 2025’te 15 yaş altındakilerin sosyal medya kullanımını yasaklayan bir anlaşmaya imza attı. İspanya, Haziran 2024’te veri koruma onayı yaşını 14’ten 16’ya çıkaran yasa tasarısını kabul etti. Fransa ve Norveç’te ise “dijital reşitlik” kapsamında benzer kısıtlamalar halihazırda uygulanıyor. Sosyal medya şirketlerine ev sahipliği yapan Amerika Birleşik Devletleri’nde federal düzeyde ortak bir düzenleme bulunmazken, eyaletler bazında farklı uygulamalar gündemde. Florida başta olmak üzere birçok eyalet çocuklara yönelik sosyal medya yasakları üzerinde çalışıyor. Türkiye’de de yasal ve idari hazırlıklar son aşamaya geldi.



