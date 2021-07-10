Ülkelerine kaçtılar ama Rus turistlerin caretta carettaya eziyeti cezasız kalmadı

Manavgat ilçesine bağlı Side mahallesinde 5 yıldızlı otellerin bulunduğu sahilde alkollü olduğu belirlenen 1 turistin yumurta bırakmak için sahile gelen caretta carettaya yaptığı eziyeti gösteren resimleri sosyal medyada paylaşması kısa adı DEKAFOK olan Deniz Kaplumbağaları Akdeniz Fokları Kum Zambakları Koruma ve Yaşatma Derneği Başkanı Seher Akyol’u harekete geçirdi. Akyol’un Kumköy Jandarma Karakoluna giderek suç duyurusunda bulunmasının ardından, Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı Kumköy Karakolu, Doğal Hayatı Koruma ve Manavgat Belediyesi Zabıta ekipleri harekete geçti.

İHA

Olayın gerçekleştiği sahile giden ekipler, carettaya eziyet eden turistin kaldığı oteli belirledikten sonra otel yetkililerinden turist hakkında bilgi aldı. Kimliği belirlenen Rus Turistin sosyal medyadaki paylaşımının ardından gördüğü tepki nedeniyle apar topar otelden ayrılıp ülkesine döndüğü belirlendi. Rus turist hakkında korumaya alınmış ve soyu tükenmekte olan hayvanlara eziyet yapılmak suçundan kimlik bilgileriyle gıyabında idari para cezası uygulandı.

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İHA

DEKAFOK Başkanı Seher Akyol, ”Yaşanan elem verici olayda failler kısa sürede tespit edildi. Otel yetkililerimiz de bu konuda oldukça duyarlı davrandılar ve her türlü desteği verdiler. Manavgat Belediyesi Zabıtaları, Jandarma Kolluk Kuvvetleri ve Doğa Koruma olarak hep birlikte buradayız. Bu carettanın başına gelenlerin bir daha gelmemesi. Toplumumuzun, ziyaretçilerimizin ve misafirlerimizin bilinçlenmesi dileğiyle herkese ayrı ayrı teşekkür ediyorum” diye konuştu.

FOTOĞRAF 6 Akdeniz Su Ürünleri Araştırma Üretme ve Eğitim Enstitüsü'nün balık üretim merkezi olarak da kullanılan ve Akdeniz'le bitişik Beymelek lagününde, dünyada nesli tehdit altındaki türler arasında olan caretta caretta türü kaplumbağalar, su yüzeyinde görüntülendi. Uzun süredir lagünde yaşayan 6 yetişkin caretta caretta, balıkla besleniyor. Caretta carettaların su altındaki oyunları, balıkla beslenmeleri ve nefes almak için su yüzeyine çıkış anları da izlenebiliyor. Akdeniz Su Ürünleri Araştırma, Üretme ve Eğitim Enstitüsü Müdür Yardımcısı Durali Eraslan, Beymelek lagün gölünün, kuruma tahsisli, koruma altındaki alan olduğunu söyledi. Eraslan, Buraya deniz canlıları, özellikle balıklar beslenmek amaçlı giriyor. Bu dalyanda onların besleneceği besinler çok fazla. Üreme dönemlerinde de tekrar denize yumurtlamak üzere çıkış yapıyorlar. Biz de burada kuzuluk sistemleri kuruyoruz. Çıkışlarda labirent şeklindeki tuzaklara balıklar, yengeçler yakalanıyor ve anaç vasfı taşıyanları alarak üretim tarafına götürüyoruz dedi. Alanda çok sayıda caretta carettanın da görülmeye başlandığını söyleyen Eraslan, Caretta carettalar son zamanda büyük çapta koruma altındalar ve bunun meyveleri burada net şekilde görülebiliyor. Uzun süredir, özellikle son 2 yılda caretta carettaları yoğun olarak görebiliyoruz. Bizim enstitümüzün yaklaşık 3 kilometrelik sahili var diye konuştu. Bu yıl yapılan çalışma sonucu Çanakkale 18 Mart Üniversitesi ve Deniz Kaplumbağaları Araştırma, Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi'nin ortaklığında, bölgede 46 yuva tespit edildiğini açıklayan Eraslan, Demre bölgesinde en korunaklı yuvalar olduğu söylendi. Biz de elimizden geldiğince onların yuvalama ve yumurtlama alanlarını korumaya gayret ediyoruz. Yumurtalardan 1000 üzerinde yavru çıkışı oldu. Korunaklı olmasından dolayı da büyük kısmı denize ulaşmayı başardı dedi. Caretta carettaların balık ziyafeti Antalya'nın Demre ilçesinde, koruma altındaki Beymelek lagününde, 6 yetişkin caretta caretta yaşıyor. Balık popülasyonunun yoğun olduğu alanda caretta carettalar, su yüzeyinde balıkla beslenirken, görüntülendi.



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FOTOĞRAF 10 Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Deniz Kaplumbağaları Araştırma ve Uygulama Merkezi (DEKUM) bünyesindeki bilim insanları, Tarihi Gelibolu Yarımadası sınırları içinde yer alan Eceabat ilçesi sahilinde içinde 50 yumurta olan caretta caretta yuvası buldu. DEKUM Müdürü Prof. Dr. Şükran Yalçın Özdilek yaptığı açıklamada, Marmara'da caretta caretta yuvası bulunmasının çok önemli bir gelişme olduğunu söyledi. Caretta carettaları 65 milyon yıldır varlığını sürdüren zeki hayvanlar olarak nitelendiren Özdilek, Caretta caretta yuvaları bilindiği üzere Muğla'dan başlayıp Hatay'a kadar uzanan bir bölgede bulunurlar. Akdeniz'de bir yuvalama alanları var... Son zamanlarda tek tük olarak tabir edebileceğimiz halde İzmir'in bazı kumsallarında, mesela Kuşadası'nda ve geçen sene de Urla taraflarında görüldü ancak şimdiye kadar İzmir'in kuzeyinde, Kuzey Ege'de ve Marmara'da böyle bir yuva görülmedi. Bölgede hiçbir yuva kaydımız yok. dedi. Özdilek, yuvaya Eceabat'taki bir otelin sahilinde, Saros Körfezi'nin güneyindeki kumluk alanda rastladıklarını aktardı. Heyecan verici bu keşfin kendileri için sürpriz olduğunu belirten Özdilek, Buralarda yuva olabileceği ihtimalini yıllardır öngörüyorduk aslında. Bu konuda da DEKUM olarak 10 yıldır önemli çalışmalar yürütüyoruz. Yaptığımız keşif gezileri dahil böyle bir yuvaya denk gelmemiştik. Bu durum bizleri çok mutlu etti. Artık bölgemizden böyle bir kaydımız var. ifadelerini kullandı. Tümü bilimsel olarak incelenecek <br> <br> Özdilek, son yıllarda deniz kaplumbağalarının korunmasına yönelik politikalar geliştirildiğini hatırlattı. Koruma altındaki bir tür olduğu için caretta carettaların sayısının artmış olabileceğini dile getiren Özdilek, şöyle konuştu: Çok eski tarihlerde, 1918'de yazılmış kitaplarda gemilerle Gelibolu yakınlarından geçerken sürüler halinde kaplumbağalar gördükleri anlatılıyor ancak bunlar deniz kaplumbağası olarak değil kara kaplumbağası olarak nitelendirilmiş. İnsan neden böyle sürüler halinde kaplumbağalar var diye de düşünüyor açıkçası. Belki de buralar geçmişte yuvalama alanı olarak kullanılmış olabilir. Tabii şu anda bunları bilemiyoruz... Yuvanın Marmara Bölgesi'nde ilk kez görülmesi çok önemli. Bu aslına bakacak olursak sadece ülkemiz için değil, tüm bilim dünyası adına bütün Akdeniz için bu kadar kuzeyde bir yuvanın olması çok önemli. Sürekli olarak küresel iklim değişikliği ve suların ısınmasından bahsediyoruz. Bunların çok yönlü sebepleri olabilir. Tümü bilimsel olarak incelenecek. Bizler gözlerimizi açtık, bundan sonraki olayları detaylı izleyeceğiz. Çok özel anlar yaşadık <br> <br> ÇOMÜ Fen Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümünde yüksek lisansına devam eden Selma Kırbeci ise deniz kaplumbağalarının beslenmesi üzerine çalışma yaptığını bildirdi. Hatay'da koruma ve izleme çalışmalarını tamamladıklarında sezonu kapattıklarını düşünürken bu keşifle çok özel anlar yaşadıklarını vurgulayan Kırbeci, şunları kaydetti: Yuvayı kontrol ettiğimizde 50 yumurta olduğunu tespit ettik. Bunlardan çıkıp sağ kalan 32 yavruyu denize saldık. Çok şaşırtıcı. Çünkü ağustos ortası ve sonu itibarıyla kaplumbağalar çok nadir yuvalama yapmakta ancak carettalar için bu biraz daha ekstrem bir durum bizim için. Dişinin yumurtalarını 15-20 Ağustos tarihlerinde bıraktığını tahmin ediyoruz. Ekim ayının daha soğuk geçeceğini düşündüğümüz zamanlarda yuvaların çıkması o da çok düşük bir ihtimal. Yumurta sayısına baktığımız zaman bulduğumuz yuvada şu an yüzde 70 başarı mevcut. Bu da Çanakkale ve bizim merkez için çok güzel bir durum. Marmara'da yumurtadan çıkan yavruların bulunduğu 'caretta caretta yuvası' tespit edildi Marmara'da heyecanlandıran keşif: Yumurtadan çıkan yavruların bulunduğu 'caretta caretta yuvası' tespit edildi Marmara Denizi'nde araştırma yapan uzmanlar, Türkiye'de genellikle Akdeniz'de Muğla ile Hatay sahilleri arasında görülen caretta carettalara ait bir yuva ve içinde yumurtalarından çıkan 32 yavru tespit etti. BiP'te paylaş

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