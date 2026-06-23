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Ümit Dikbayır CHP'de istifa etti

Ümit Dikbayır CHP'de istifa etti

17:0623/06/2026, Salı
G: 23/06/2026, Salı
Yeni Şafak
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Sakarya Milletvekili Ümit Dikbayır.
Sakarya Milletvekili Ümit Dikbayır.

İyi Parti'den 2023 yılında ihraç edilip CHP'ye katılan Sakarya Milletvekili Ümit Dikbayır, CHP'den istifa ettiğini duyurdu.

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