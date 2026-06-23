Ümit Dikbayır CHP'de istifa etti

Sakarya Milletvekili Ümit Dikbayır.
İyi Parti'den 2023 yılında ihraç edilip CHP'ye katılan Sakarya Milletvekili Ümit Dikbayır, CHP'den istifa ettiğini duyurdu.
Ayrıntılar geliyor...
#CHP
#İstifa
#Ümit Dikbayır
Ayrıntılar geliyor...
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