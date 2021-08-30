Gündem Ümit Özdağ kendisini eleştirenleri hain ve salak ilan etti
POLİTİKA

Ümit Özdağ kendisini eleştirenleri 'hain' ve 'salak' ilan etti

Mülteci karşıtı söylemleri ile sıkça gündeme gelen Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, katıldığı canlı yayında kendisini eleştirenlere hakarette bulundu. Özdağ, parti politikalarını eleştiren kişileri hainlik ve yalancılıkla suçladı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Ümit Özdağ kendisini eleştirenleri hain ve salak ilan etti
Ümit Özdağ

İYİ Parti'den istifa eden ve geçtiğimiz günlerde Zafer Partisi'ni kuran İstanbul Milletvekili Ümit Özdağ, Habertürk TV'de gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

Son birkaç aydır mülteci karşıtı söylemlerini artıran ve sosyal medya üzerinden konuyla ilgili pek çok paylaşımda bulunması nedeniyle tepki çeken Özdağ, bu yöndeki söylemlerini sürdürdü.

Parti politikalarını eleştirenlere hakaret: Ya haindir ya da salak

Geçtiğimiz günlerde Kırşehir'deki bir Afgan esnafı hedef gösteren Özdağ, bu kez de parti politikalarını eleştirenlere hakarette bulundu.

  • Özdağ, "Politikalarımıza 'yabancı düşmanı', 'faşist' diye karşı çıkan ya ülkesinin bölünmesine bilinçli olarak evet diyen bir insandır. Bu durumda haindir. Ya da kusura bakmayın ama stratejik olarak salaktır." ifadesini kullandı.

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