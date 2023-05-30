Ümit Özdağ Numan Kurtulmuş'la yaptığı görüşmede makam talep ettiğini itiraf etti

"İktidar çevrelerinde 'Zafer Partisi bizden bakanlık istedi' diye yorumlar yapıldı. Ne istememizi bekliyordunuz? Yeni bir hükümetin kurulması sürecinde bizden destek istiyorsunuz da biz sizden ne isteyecektik? Yapamadığınız, beceremediğiniz ve becermeye niyetiniz olmadığı bir konuda Türkiye'ye fayda sağlamak, Türkiye'de örtülü işgali durdurmak için evet görev istedik. Sizin böyle bir niyetiniz olmadığı için de sizinle birlikte olmamız mümkün olmadı."