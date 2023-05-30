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Ümit Özdağ Numan Kurtulmuş'la yaptığı görüşmede makam talep ettiğini itiraf etti

Seçim sonuçlarına ilişkin bir basın toplayan düzenleyen Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş ile yaptığı görüşmede makam talep ettiğini itiraf etti. Bakanlık talebini, Türkiye'ye fayda sağlamak amacıyla ilettiğini söyleyen Özdağ, bu isteğinin AK Parti tarafından reddedildiğini ifade etti.

12:19 . 30/05/2023 Salı
Yeni Şafak
Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ-AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ-AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ ile seçim öncesinde gerçekleştirdiği görüşmede Özdağ'ın kendilerinden bakanlık talebinde bulunduğunu açıklamıştı.

"Ben bunu söylemek istemezdim. İş buraya kadar geldiği için söylüyorum."
diyen Kurtulmuş, Özdağ'ın kendilerinden İçişleri Bakanlığını talep ettiğini belirtmişti. Kurtulmuş, Özdağ'ın bakanlık talebine karşılık, Cumhur İttifakı'nın hiçbir zaman al ver pazarlığı içerisinde olmadığını ifade ettiğini anlatmıştı.

Özdağ bakanlık istediğini doğruladı: Ne istememizi bekliyordunuz?

Kurtulmuş'un bu sözlerinin ardından Ümit Özdağ'dan görüşmeye ilişkin açıklama geldi. Partisinin genel merkezinde seçim sonuçlarına ilişkin bir basın toplantısı düzenleyen Özdağ, Kurtulmuş ile yaptığı görüşmede makam talep ettiğini itiraf etti.



Bakanlık talebini, Türkiye'ye fayda sağlamak amacıyla ilettiğini söyleyen Özdağ, bu isteğinin AK Parti tarafından reddedildiğini ifade etti. Özdağ şunları söyledi:

"İktidar çevrelerinde 'Zafer Partisi bizden bakanlık istedi' diye yorumlar yapıldı. Ne istememizi bekliyordunuz? Yeni bir hükümetin kurulması sürecinde bizden destek istiyorsunuz da biz sizden ne isteyecektik? Yapamadığınız, beceremediğiniz ve becermeye niyetiniz olmadığı bir konuda Türkiye'ye fayda sağlamak, Türkiye'de örtülü işgali durdurmak için evet görev istedik. Sizin böyle bir niyetiniz olmadığı için de sizinle birlikte olmamız mümkün olmadı."

İttifakın son ortağı Ümit Özdağ'dan Kılıçdaroğlu'na ayar: Stratejide yapılan hata taktik başarılar ile düzeltilmiyor
İttifakın son ortağı Ümit Özdağ'dan Kılıçdaroğlu'na ayar: Stratejide yapılan hata taktik başarılar ile düzeltilmiyor

Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci turuna günler kala terör örgütü PKK'nın siyasi kolu HDP'nin ortağı olduğu Yedili Masa'ya ortak olan Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Recep Tayyip Erdoğan karşısında aldıkları yenilgiyi sosyal medya hesabından değerlendirdi. "Zafer Partisi’ne kalan 3.5 gündü." diyen Özdağ, "Stratejide yapılan hata taktik başarılar ile düzeltilmiyor. 21 senedir bir mağlubiyetten diğer mağlubiyete sürüklenen bütün yurttaşlarımızı Zafer Partisi'ne davet ediyorum." ifadelerini kullandı. Erdoğan'ın tarihi zaferine de çamur atan Özdağ, "Erdoğan kazanmıştır ancak bu bir Pirus zaferidir." dedi.


#Ümit Özdağ
#Zafer Partisi
#Numan Kurtulmuş
#AK Parti
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