Ümit Özdağ Numan Kurtulmuş'la yaptığı görüşmede makam talep ettiğini itiraf etti

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ-AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş
AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ ile seçim öncesinde gerçekleştirdiği görüşmede Özdağ'ın kendilerinden bakanlık talebinde bulunduğunu açıklamıştı.
Özdağ bakanlık istediğini doğruladı: Ne istememizi bekliyordunuz?
Kurtulmuş'un bu sözlerinin ardından Ümit Özdağ'dan görüşmeye ilişkin açıklama geldi. Partisinin genel merkezinde seçim sonuçlarına ilişkin bir basın toplantısı düzenleyen Özdağ, Kurtulmuş ile yaptığı görüşmede makam talep ettiğini itiraf etti.
Bakanlık talebini, Türkiye'ye fayda sağlamak amacıyla ilettiğini söyleyen Özdağ, bu isteğinin AK Parti tarafından reddedildiğini ifade etti. Özdağ şunları söyledi: