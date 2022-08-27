Ümit Özdağ'ın camideki planlı provokasyonu deşifre oldu: Kameramanı yardımcısı çıktı

AK Parti'li Hamza Dağ Meral Akşener'in tiyatrolarını paylaştı: En ufak hicap duymadılar

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, İYİ Parti Genel Başkanı Merak Akşener'in kurgu ve senaryolarla gerçekleştirdiği algı oyunlarını bir video ile paylaştı: Yalanlarına milletimizi inandırmak için sayısız kurguyu devreye soktular. Bir kere olsun bu kurgular için milletimizden özür dilemediler. En ufak bir hicap duymadılar. Yalanı siyasetin merkezine koyanlar milletimizden elbette hak ettiği cevabı alacaktır.