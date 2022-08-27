Gündem Ümit Özdağın camideki planlı provokasyonu deşifre oldu Kameramanı yardımcısı çıktı
POLİTİKA

Ümit Özdağ'ın camideki planlı provokasyonu deşifre oldu: Kameramanı yardımcısı çıktı

Parti politikasını 'ırkçılık' üzerine şekillendiren Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, cuma namazı sonrası camide imama 'Atatürk'ü anmayacak mıyız' diye bağırarak provokasyona soyunmuştu. Özdağ'ın 'şovunu' planlı bir şekilde yaptığını kanıtlayan görüntülere ulaşıldı. Özdağ'ın kamera açtırıp kendini çektirdiği ve görüntüyü çeken kişinin de Zafer Partisi Genel Başkan Yardımcısı Uğur Batur olduğu ortaya çıktı.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Ümit Özdağın camideki planlı provokasyonu deşifre oldu: Kameramanı yardımcısı çıktı
Görüntülerde Özdağ'ın imama tepki gösterdiği esnada yardımcısı Uğur Batur'un da kameraya açarak kayda girdiği görüldü.

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, provokatif hareketlerine bir yenisini daha eklemiş, Afyonkarahisar'da Gedik Ahmet Paşa Camii'nde "Atatürk'ü anmayacak mıyız, Atatürk'e rahmet okumayacak mıyız" diye bağırarak cemaati provoke etmeye çalışmıştı.

KAMERAMANI YARDIMCISI ÇIKTI

Özdağ'ın camideki 'Atatürk' provokasyonunu planlı olarak yaptığı iddiasını gözler önüne seren görüntülere ulaşıldı.

Özdağ'ın kamerayı açtırıp kendisini çektirdiği ve videoyu çeken kişinin de Zafer Partisi Genel Başkan Yardımcısı Uğur Batur olduğu ortaya çıktı.

Ümit Özdağ'ın camideki planlı provokasyonu deşifre oldu: Kameramanı yardımcısı çıktı
OYNAT 00:37
Ümit Özdağ'ın camideki planlı provokasyonu deşifre oldu: Kameramanı yardımcısı çıktı
Parti politikasını 'ırkçılık' üzerine şekillendiren Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, cuma namazı sonrası camide imama 'Atatürk'ü anmayacak mıyız' diye bağırarak provokasyona soyunmuştu. Özdağ'ın 'şovunu' planlı bir şekilde yaptığını kanıtlayan görüntülere ulaşıldı. Özdağ'ın kamera açtırıp kendini çektirdiği ve görüntüyü çeken kişinin de Zafer Partisi Genel Başkan Yardımcısı Uğur Batur olduğu ortaya çıktı.


Ümit Özdağ’dan cuma namazında provokasyon
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Ümit Özdağ’dan cuma namazında provokasyon

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Ümit Özdağ’dan cuma namazında provokasyon
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