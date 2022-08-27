Ümit Özdağ'ın camideki planlı provokasyonu deşifre oldu: Kameramanı yardımcısı çıktı
Parti politikasını 'ırkçılık' üzerine şekillendiren Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, cuma namazı sonrası camide imama 'Atatürk'ü anmayacak mıyız' diye bağırarak provokasyona soyunmuştu. Özdağ'ın 'şovunu' planlı bir şekilde yaptığını kanıtlayan görüntülere ulaşıldı. Özdağ'ın kamera açtırıp kendini çektirdiği ve görüntüyü çeken kişinin de Zafer Partisi Genel Başkan Yardımcısı Uğur Batur olduğu ortaya çıktı.
Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, provokatif hareketlerine bir yenisini daha eklemiş, Afyonkarahisar'da Gedik Ahmet Paşa Camii'nde "Atatürk'ü anmayacak mıyız, Atatürk'e rahmet okumayacak mıyız" diye bağırarak cemaati provoke etmeye çalışmıştı.
KAMERAMANI YARDIMCISI ÇIKTI
Özdağ'ın camideki 'Atatürk' provokasyonunu planlı olarak yaptığı iddiasını gözler önüne seren görüntülere ulaşıldı.
Özdağ'ın kamerayı açtırıp kendisini çektirdiği ve videoyu çeken kişinin de Zafer Partisi Genel Başkan Yardımcısı Uğur Batur olduğu ortaya çıktı.