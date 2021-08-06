Gündem Ümitcan Uygunun ağabeyi de gözaltına alındı
ANKARA

Ümitcan Uygun'un ağabeyi de gözaltına alındı

Ankara Emniyet Müdürlüğü, Ümitcan Uygun'un gözaltına alınması sonrası sosyal medyadan devleti kötüleyen paylaşımlar yaptığı tespit edilen ağabeyi Erol Uygun'un da gözaltına alındığını açıkladı.

Haber Merkezi DHA
Ümitcan Uygunun ağabeyi de gözaltına alındı
Ümitcan Uygun ve ağabeyi

Esra Hankulu'nun şüpheli ölümüne ilişkin gözaltına alınan Ümitcan Uygun'un ağabeyi Erol Uygun, "Türkiye Cumhuriyeti devletini aşağılama" suçundan gözaltına alındı.

Esra Hankulu cinayetiyle ilgili gözaltına alınan Ümitcan Uygun adliyeye sevk edildi
GÜNDEM
Esra Hankulu cinayetiyle ilgili gözaltına alınan Ümitcan Uygun adliyeye sevk edildi

Ankara Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, şunları kaydedildi:

"Esra Hankulu'nun ölümüyle ilgili olarak Ümitcan Uygun'un gözaltına alınması sonrası, '@umitcanuygun_' sosyal medya hesabı üzerinden devletimizi aşağılayıcı paylaşımlar yaptığı tespit edilen ağabeyi Erol Uygun, Cumhuriyet Savcılığı talimatıyla 06.08.2021 günü yakalanarak gözaltına alınmıştır. Konuyla ilgili adli işlemler devam etmektedir."

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