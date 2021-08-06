Ümitcan Uygun'un ağabeyi de gözaltına alındı

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Akşener vatandaşı azarladı: Hakkım haram olsun hepinize

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Bartın'daki esnaf ziyareti sırasında yine vatandaşın tepkilerine maruz kaldı. Partisinin CHP ile olan ittifakını eleştiren bir kişi “Sen Kılıçdaroğlu ile kol kola giriyorsun” diyerek Akşener'e tepki gösterdi. Akşener ise Kılıçdaroğlu ile kol kola girmediği belirterek "Hakkım haram olsun hepinize" sözleriyle vatandaşları azarladı.