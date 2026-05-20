Ümmü Gülsüm keşke yoluna devam edebilseydi

Neslihan Önder
04:0020/05/2026, Çarşamba
Ümmü Gülsüm Durmuş ve ailesi.
İsrail ordusunun Küresel Sumud Filosuna yönelik saldırısı sırasında alıkonulan GZT Editörü Ümmü Gülsüm Durmuş’un ailesi endişeli bekleyişini sürdürüyor.

Durmuş’un ablası Hatice Durmuş Kaplan, Yeni Şafak’a yaptığı açıklamada kardeşinin Gazze’ye ulaşma hedefiyle yola çıktığını belirterek, yaşananlardan dolayı büyük üzüntü duyduklarını söyledi. Kaplan, “Biz aslında temelde biraz daha yola devam edebilmesini istiyorduk. Ümmü Gülsüm de varma hedefiyle çıkmıştı zaten. Şu anda bence o buna üzülüyordur. Ama bir taraftan da tedirginiz. Ne ile karşılaşacak, ne yapacak bilmiyoruz. Bir an önce dönmesini bekliyoruz” ifadelerini kullandı.

SON MESAJI: “KORKMAYIN”

Kardeşinden aldığı son mesajı da paylaşan Kaplan, Durmuş’un saldırı anında ailesine sakin olmalarını söylediğini belirtti. Kaplan, “Son olarak ‘Almaya geliyorlar, korkmayın’ dedi. O hem gazeteci hem de vicdan sahibi bir insan. Bu yolculuğa insanlık adına çıktığını söylüyordu. Herkesin sesini daha gür çıkarması gerektiğine inanıyordu” diye konuştu. Kardeşini “merhametli, hassas ve vicdan sahibi” biri olarak anlatan Kaplan, Durmuş’un cesaretiyle öne çıktığını söyledi.



