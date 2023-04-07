Ümraniye Belediyesi’nden depremzede çocuklara özel kreş

Yaşanan deprem felaketlerinin üzerinden 2 ay geçti. Geçen bu süre içinde Ümraniye Belediyesi olayın yaşandığı ilk andan itibaren gerek deprem bölgesinde, gerekse Ümraniye’de büyük bir seferberlik başlattı. Depremden en çok etkilenen çocuklar olduğu için çalışmalarını bu yönde yürüten Ümraniye Belediyesi, hizmete açtığı kreşte alanında uzman öğretmenler sayesinde çeşitli etkinlikler düzenleyerek çocukları eğlendiriyor. Kreşte bulunan oyuncak ve çeşitli etkinlik malzemeleri ile çocukların keyifli bir gün geçirmesi sağlanıyor.