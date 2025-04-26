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Ümraniye'de bir kadın sokakta başından vurularak öldürüldü

Ümraniye'de bir kadın sokakta başından vurularak öldürüldü

08:2226/04/2025, Cumartesi
DHA
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Kadının cansız bedeni incelemelerin ardından Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
Kadının cansız bedeni incelemelerin ardından Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Ümraniye'de bir kadın sokakta başından vurularak öldürüldü. Şüphelinin olayın ardından teslim olduğu öğrenildi.

Ümraniye Finanskent'te kimliği henüz belirlenemeyen bir kadın, sokak ortasında başından vuruldu. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, yaptıkları kontrolde kadının hayatını kaybettiğini belirledi. Polis ekipleri, olay yerinde güvenlik önlemi alarak inceleme yaptı. Kadının cansız bedeni incelemelerin ardından Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olayın ardından şüphelinin teslim olduğu öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.




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