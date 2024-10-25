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Ümraniye'de bir ortaokulda öğrenci dehşeti: Müdür yardımcısına bıçak çekti

Ümraniye'de bir ortaokulda öğrenci dehşeti: Müdür yardımcısına bıçak çekti

14:1525/10/2024, Cuma
G: 25/10/2024, Cuma
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Ortaokul öğrencisi karakola götürülüp ifadesi alındı.
Ortaokul öğrencisi karakola götürülüp ifadesi alındı.

İstanbul Ümraniye'deki Yunus Emre Ortaokulu'nun 7. Sınıf öğrencisi, elinde büyük bir bıçakla geldiği okulda müdür yardımcısını tehdit etti. Polis ekiplerinin okula gelmesinin ardından ortaokul öğrencisi K.Ş karakola götürülüp ifadesi alındı.

İstanbul’un Ümraniye ilçesindeki Esenevler Mahallesi’ndeki Yunus Emre Ortaokulu, son günlerde bıçaklı bir öğrencinin korkusunu yaşıyor.


Okula bıçakla gelip müdür yardımcısını tehdit eden öğrencinin öğretmenlerin araya girmesi sonucu olay yerinden uzaklaştırıldığı bildirildi.

Polis ekiplerinin okula gelmesinin ardından ortaokul öğrencisi K.Ş karakola götürülüp ifadesi alındı.


K.Ş'nin okulda daha önce de disiplin suçları işlediği ve okulun huzurunu kaçıracak davranışlarda bulunduğu öne sürüldü. Söz konusu olayın ardından çok sayıda velinin de okula gittiği bildirildi.

7. sınıf öğrencisi K.Ş’nin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarda da bıçaklı ve başka kesici delici aletlerle fotoğrafların görüldüğü öğrenildi.


Veliler ve öğretmenler, bıçaklı öğrencinin birisine zarar vermesinden endişe duyuyor.



#Ümraniye
#okul
#öğrenci
#emniyet

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