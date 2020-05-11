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Gündem Ümraniyede İGDAŞın kazı çalışmaları sırasında doğal gaz borusu patladı
İSTANBUL

Ümraniye'de İGDAŞ'ın kazı çalışmaları sırasında doğal gaz borusu patladı

Ümraniye'de İGDAŞ'ın kazı çalışmaları sırasında doğal gaz borusu patladı

Ümraniye'de sanayi sitesinde İGDAŞ'ın kazı çalışmaları sırasında doğal gaz borusu patladı. Kısa sürede olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Patlama sonrası anları vatandaşlar tarafından cep telefonu kameralarına kaydedildi.

Haber Merkezi DHA
İGDAŞ ekiplerinin iş makinesiyle kazı yaptığı esnada doğal gaz borusu patladı.
İGDAŞ ekiplerinin iş makinesiyle kazı yaptığı esnada doğal gaz borusu patladı.

Olay saat 10.00 sıralarında Ümraniye Dudullu Organize Sanayi Bölgesi 4. Cadde üzerinde meydana geldi. İGDAŞ ekiplerinin iş makinesiyle kazı yaptığı esnada doğal gaz borusu patladı. Ardından etrafı büyük bir uğultu sardı.

DHA
Ümraniye'de sanayi sitesinde İGDAŞ'ın kazı çalışmaları sırasında doğal gaz borusu patladı.
  • Ekipler durumu hemen itfaiye ekiplerine haber verdi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler çevrede güvenlik önlemleri aldı.

Daha sonra İGDAŞ ekipleri, ana hat vanasını kapatarak gazı kesti. O anlar çevrede bulunan vatandaşlar tarafından cep telefonu kameralarına yansıdı.

DHA
Kısa sürede olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.

Orada bulunan bir vatandaş, “Ses gayet yüksekti ama çok şükür bir şey olmadı. İtfaiyeyi aradım, polisi aradım. 187 doğalgaz hattını aradım. Hepsi yardımcı oldular sağ olsunlar. Vaktinde geldiler ve doğal gazı kestiler" dedi.

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