Ümraniye'de İGDAŞ'ın kazı çalışmaları sırasında doğal gaz borusu patladı

Olay saat 10.00 sıralarında Ümraniye Dudullu Organize Sanayi Bölgesi 4. Cadde üzerinde meydana geldi. İGDAŞ ekiplerinin iş makinesiyle kazı yaptığı esnada doğal gaz borusu patladı. Ardından etrafı büyük bir uğultu sardı.

DHA Ümraniye'de sanayi sitesinde İGDAŞ'ın kazı çalışmaları sırasında doğal gaz borusu patladı.

Ekipler durumu hemen itfaiye ekiplerine haber verdi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler çevrede güvenlik önlemleri aldı.

Daha sonra İGDAŞ ekipleri, ana hat vanasını kapatarak gazı kesti. O anlar çevrede bulunan vatandaşlar tarafından cep telefonu kameralarına yansıdı.

DHA Kısa sürede olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.

Orada bulunan bir vatandaş, “Ses gayet yüksekti ama çok şükür bir şey olmadı. İtfaiyeyi aradım, polisi aradım. 187 doğalgaz hattını aradım. Hepsi yardımcı oldular sağ olsunlar. Vaktinde geldiler ve doğal gazı kestiler" dedi.

EKONOMİ İGDAŞ geri adım attı: Faturaları yeniden düzenleyecek

EKONOMİ EPDK doğalgaz faturalarının iptalini istedi