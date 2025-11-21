Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
İstanbul
Ümraniye'de 'miras paylaşımı' kavgasında hakim abisini tabancayla vurdu

Ümraniye'de 'miras paylaşımı' kavgasında hakim abisini tabancayla vurdu

16:1021/11/2025, Cuma
G: 21/11/2025, Cuma
DHA
Sonraki haber
Hastanede polislere ifade veren Z.Y.'nin, “Kardeşim G.Y. ile aramızda miras paylaşımı nedeniyle uzun süredir husumet bulunuyor" dediği öğrenildi
Hastanede polislere ifade veren Z.Y.'nin, “Kardeşim G.Y. ile aramızda miras paylaşımı nedeniyle uzun süredir husumet bulunuyor" dediği öğrenildi

Ümraniye'de G.Y., iddiaya göre miras paylaşımı nedeniyle kavga ettiği abisini tabancayla vurdu. Hakim olduğu öğrenilen Z.Y. yaralanırken G.Y. polis ekiplerince gözaltına alındı.

Olay, Atatürk Mahallesi Hürriyet Caddesi'nde saat 09.40 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Bölge Adliye Mahkemesi'nde hakim olan Z.Y., işe gitmek için evinden çıktıktan sonra kendisini kapıda bekleyen kardeşi G.Y. ile tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine çıkan kavgada G.Y., abisi Z.Y.'yi silahla vurdu. Çevredekilerin ihbarı üzerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Polis ekipleri, şüpheli G.Y.'nin abisini yaraladıktan sonra Z.Y.'de araca alarak olay yerinden ayrıldığı öğrenildi. Olayın ardından çalışma başlatan polis, Z.Y.'nin kardeşi tarafından hastaneye götürüldüğünü belirledi.


'MİRAS NEDENİYLE HUSUMET VAR'


Hastanede polislere ifade veren Z.Y.'nin, “Kardeşim G.Y. ile aramızda miras paylaşımı nedeniyle uzun süredir husumet bulunuyor. Tartışma sırasında kardeşim ateş etti" dediği öğrenildi. Polis ekipleri Z.Y.'nin ifadesinin ardından G.Y.'yi gözaltına aldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.



#İstanbul
#Ümraniye
#miras
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
VATANDAŞLIK MAAŞI SON AÇIKLAMALAR: Vatandaşlık maaşı ne kadar, kaç TL olacak, kimler başvurabilir?