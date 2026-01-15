Ünlülerin sitesinde büyük vurgun: Yönetici bir milyon doları hesabına geçirip kaçmış

Söz konusu fiiller nedeniyle site yönetimi tarafından uğranılan zararın tazmini amacıyla gerekli hukuki süreçler başlatılmış; ayrıca suç teşkil eden bu eylemler sebebiyle yetkili mercilere suç duyurusunda bulunulmuştur. İlgili kişi hakkında verilmiş yakalama kararı bulunmakta olup, hukuki ve adli süreçler halen devam etmektedir. Kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi amacıyla yapılan bu açıklama dışında, devam eden yargı süreçleri nedeniyle ek bir değerlendirme yapılmayacaktır