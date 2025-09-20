Üsküdar'da çarpışan tekne ile geminin kaptanları ve bir şüpheli hakkında adli kontrol kararı

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca, özel bir şirkete ait "Kamil Sayın" isimli yolcu teknesi ile "Artvin" isimli yük gemisinin çarpıştığı ve 12 kişinin yaralandığı kazaya ilişkin başlatılan soruşturma sürüyor.

Soruşturma kapsamında gözaltına alınan tekne ile kuru yük gemisinin kaptanları, emniyetteki işlemlerinin ardından Kartal'daki Anadolu Adalet Sarayı'na sevk edildi. Savcılıkça ifadeleri alınan 2 şüpheli, nöbetçi sulh ceza hakimliğine gönderildi.

Şüpheliler hakkında, "taksirle birden fazla kişinin yaralanmasına neden olma" suçundan "yurt dışına çıkış yasağı" şeklinde adli kontrol tedbiri kararı verildi.

Öte yandan, soruşturma kapsamında daha sonra gözaltına alınan bir şüpheli hakkında ise "suç üstlenme" suçundan, "yurt dışına çıkış yasağı" ve "imza atmak" şeklinde adli kontrol tedbiri uygulandı.

Ne olmuştu?

Özel bir şirkete ait "Kamil Sayın" isimli yolcu teknesi ile "Artvin" isimli yük gemisi henüz bilinmeyen nedenle dün saat 20.30 sıralarında çarpışmış, ihbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edilmişti.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne ait KEGM-3 ve KEGM-4 hızlı tahlisiye botları olay yerine gelmişti.

Yolcu teknesi, emniyetle Üsküdar İskelesi’ne yanaştırılarak, yolcular tahliye edilmişti. Kazada yaralanan 12 kişi, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılmıştı.

Başsavcılıkça başlatılan soruşturma kapsamında kazaya karışan tekne ile kuru yük gemisinin kaptanları gözaltına alınmıştı.







