Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Politika
Üsküdar'da çarpışan tekne ile geminin kaptanları ve bir şüpheli hakkında adli kontrol kararı

Üsküdar'da çarpışan tekne ile geminin kaptanları ve bir şüpheli hakkında adli kontrol kararı

18:0820/09/2025, Cumartesi
AA
Sonraki haber
Üsküdar'da çarpışan tekne ile geminin kaptanları ve bir şüpheli hakkında adli kontrol kararı
Üsküdar'da çarpışan tekne ile geminin kaptanları ve bir şüpheli hakkında adli kontrol kararı

Üsküdar'da, yolcu taşıyan tekne ile Panama bayraklı kuru yük gemisinin çarpıştığı kazaya ilişkin gözaltına alınan iki kaptan ile daha sonra yakalanan bir şüpheli hakkında adli kontrol tedbiri uygulandı.

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca, özel bir şirkete ait "Kamil Sayın" isimli yolcu teknesi ile "Artvin" isimli yük gemisinin çarpıştığı ve 12 kişinin yaralandığı kazaya ilişkin başlatılan soruşturma sürüyor.

Soruşturma kapsamında gözaltına alınan tekne ile kuru yük gemisinin kaptanları, emniyetteki işlemlerinin ardından Kartal'daki Anadolu Adalet Sarayı'na sevk edildi. Savcılıkça ifadeleri alınan 2 şüpheli, nöbetçi sulh ceza hakimliğine gönderildi.

Şüpheliler hakkında, "taksirle birden fazla kişinin yaralanmasına neden olma" suçundan "yurt dışına çıkış yasağı" şeklinde adli kontrol tedbiri kararı verildi.

Öte yandan, soruşturma kapsamında daha sonra gözaltına alınan bir şüpheli hakkında ise "suç üstlenme" suçundan, "yurt dışına çıkış yasağı" ve "imza atmak" şeklinde adli kontrol tedbiri uygulandı.

Ne olmuştu?

Özel bir şirkete ait "Kamil Sayın" isimli yolcu teknesi ile "Artvin" isimli yük gemisi henüz bilinmeyen nedenle dün saat 20.30 sıralarında çarpışmış, ihbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edilmişti.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne ait KEGM-3 ve KEGM-4 hızlı tahlisiye botları olay yerine gelmişti.

Yolcu teknesi, emniyetle Üsküdar İskelesi’ne yanaştırılarak, yolcular tahliye edilmişti. Kazada yaralanan 12 kişi, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılmıştı.

Başsavcılıkça başlatılan soruşturma kapsamında kazaya karışan tekne ile kuru yük gemisinin kaptanları gözaltına alınmıştı.



#kaptanlar
#Üsküdar
#yolcu teknesi
#yük gemisi
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
KADEMELİ EMEKLİLİK 2025 SON AÇIKLAMALAR 20 EYLÜL! 2025 Kademeli emeklilik gelecek mi, ne zaman çıkacak?