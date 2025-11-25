Yeni Şafak
Üst geçide çarpan tır ikiye ayrıldı

21:5725/11/2025, Salı
DHA
Tırın çarptığı üst geçidin yıkılmasına karar verildi.
İstanbul'da iş makinesi taşıyan tır, üst geçide çarptı. Kazada tır şoförü ve yanındaki yolcu yaralandı. Kaza nedeniyle üst geçitte hasar meydana geldi, tır ise ikiye ayrıldı.

İstanbul'un Avcılar ilçesinde iş makinesi taşıyan TIR üst geçide çarptı. Kazada TIR şoförü ve yanında bulunan yolcu yaralandı. Yaralılar sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Cadde araç üst geçit ise yaya trafiğe kapatıldı. Kaza nedeniyle hasar meydana gelen üst geçit havadan görüntülendi.

Araçta sıkıştılar

Kaza, saat 12.00 sıralarında Tahtakale Mahallesi Vali Recep Yazıcıoğlu Caddesi'nde meydana geldi. Caddede ilerleyen ve iş makinesi taşıyan şoför B.O. idaresindeki 34 FD 3363 plakalı TIR üst geçide çarparak 2 parçaya ayrıldı. Çarpmanın şiddetiyle şoför B.O. ile yolcu koltuğundaki Y.O. araçta sıkıştı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin çalışmasıyla kurtarılan yaralı B.O. ile Y.O. sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kaza nedeniyle cadde bir süre çift yönlü olarak araç, hasar meydana gelen üst geçit ise yaya trafiğine kapatıldı. Diğer yandan hasar meydana gelen üst geçit havadan görüntülendi.

Üst geçidin yıkımına karar verildi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ekipleri tarafından kazanın meydana geldiği üst geçidin yıkımına karar verildi. Caddedeki trafik akışının sorunsuz sağlanabilmesi için üst geçidin yıkım kararının alındığı öğrenildi.



