Utanç verici

ABD Senatosu, 1915 Ermeni olaylarını “soykırım” olarak tanıyan bir karar tasarısını kabul etti. Demokrat New Jersey Senatörü Bob Menendez ve Cumhuriyetçi Texas Senatörü Ted Cruz tarafından sunulan söz konusu tasarı dün oylandı. Tasarıya ilişkin Senato Genel Kurulunda yapılan oturumda, kurulda hazır bulunan senatörlerden oylamaya karşı çıkan olmadı. Senatonun bu konudaki görüşünü yansıtan bir düzenleme olan karar tasarısının, yasal olarak herhangi bir bağlayıcılığı bulunmuyor. Daha önce Beyaz Saray’ın da devreye girmesiyle Cumhuriyetçi senatörler Lindsey Graham ve ardından David Perdue, tasarının oylanmasını 3 kez engellemişti.

YAPTIRIMLAR BİZİ VAZGEÇİRMEZ

Fahrettin Altun

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, ABD Senatosu’nun kabul ettiği ‘Ermeni tasarısı’ ile ilgili Twitter’dan İngilizce bir açıklama yaptı. Tasarının kabul edilmesinin Türk-Amerikan ilişkilerine zarar verdiğini vurgulayan Altun’un açıklamalarından satır başları şöyle: Senato’da kabul edilen Ermeni karar tasarısı ikili ilişkilerimizin geleceğini tehlikeye atmaktadır. Barış Pınarı Harekâtı’nın başlangıcından itibaren, Amerikalı mevkidaşlarımıza Suriye’nin kuzeyindeki askeri operasyonumuzun nedenlerini ve hedeflerini anlattık. Yaptırımlar ve tehditler bizi ulusal güvenlik çıkarlarımızı korumaktan vazgeçirmeyecektir.

SORUMSUZ VE MANTIKSIZ ADIMLAR

ABD Kongresi’ndeki bazı üyeler Suriye’deki askeri operasyonlarımızdan rahatsız oldu diye ulusal güvenliğimizden taviz verecek değiliz. Bu kararların Türkiye ve ABD arasındaki ilişkilere hiçbir fayda sağlamayacağı açıktır. Daha önce ifade ettiğimiz gibi, biz Ermeni kardeşlerimizden, görüş farklılıklarımızı bilimsel ve akademik kanallar yoluyla uzlaştıracak çabaları ABD Kongresi’nin yok etmesine izin vermemelerini bekliyoruz. Tarih bu kararları, bazı ABD Kongresi üyelerinin Türkiye’ye karşı sorumsuz ve mantıksız adımları olarak not düşecektir. Bu kararlarda imzası olanlar ise tarihe iki ülke ilişkilerine verilen kalıcı zararın sorumluları olarak geçeceklerdir.

Korkaklar

Mevlüt Çavuşoğlu

Dış İşleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Twitter’dan konuyla ilgili yaptığı paylaşımda, “ABD Senatosu’nun kararı siyasi bir gösteriden ibarettir. Hukuki bağlayıcılığı ve geçerliliği yoktur. Tarihi siyasi amaçlar için kullananlar gerçeklerle yüzleşmek istemeyen korkaklardır” ifadelerini kullandı.

Yok hükmünde

İbrahim Kalın

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da, ABD Senatosunun 1915 Ermeni olaylarını “soykırım” olarak tanıyan karar tasarısını kabul etmesine ilişkin, “Yok hükmündeki bu karar, siyasi, askeri ve ekonomik hiçbir alanda Türkiye’nin haklı ve kararlı duruşunu etkilemeyecektir.” ifadelerini kullandı. Kalın, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şunları kaydetti: “ABD Senatosunun çarpık tarih anlayışını küçük siyasi hesaplarına alet eden kararını şiddetle kınıyor ve reddediyoruz. Yok hükmündeki bu karar siyasi, askeri ve ekonomik hiçbir alanda Türkiye’nin haklı ve kararlı duruşunu etkilemeyecektir.”

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