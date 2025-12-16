Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Uyuşturucu ve uyarıcı madde satacağı tespit edilen şüpheliyi jandarma yakaladı

Uyuşturucu ve uyarıcı madde satacağı tespit edilen şüpheliyi jandarma yakaladı

16:5216/12/2025, Salı
IHA
Sonraki haber
Jandarmadaki işlemleri sonrasında adliyeye sevk edilen şüpheli tutuklandı.
Jandarmadaki işlemleri sonrasında adliyeye sevk edilen şüpheli tutuklandı.

Sakarya’nın Sapanca ilçesinde uyuşturucu ve uyarıcı madde satacağı tespit edilen 46 yaşındaki şüpheli, jandarma ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.

Sakarya İl Jandarma Komutanlığı, sorumluluk bölgesinde uyuşturucu ticaretinin engellenmesine yönelik çalışmalarına devam ediyor. Bu çerçevede uyuşturucu ve uyarıcı maddeleri daha önceden irtibatlı olduğu şahıs ve şahıslara satacağı öğrenilen O.A. (46) isimli şüpheli, yapılan takip neticesinde Uzunkum Mahallesi’nde yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelinin üst ve aracında yapılan aramada, 50 adet kutu içerisinde toplam 2 bin 700 adet sentetik ecza ve 2 adet cep telefonu ele geçirildi.


Jandarmadaki işlemleri sonrasında adliyeye sevk edilen şüpheli tutuklandı.



#Sakarya
#sapanca
#uyuşturucu
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Doğalgaz fatura taksitlendirme nasıl yapılır?