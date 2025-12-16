Uyuşturucu ve uyarıcı madde satacağı tespit edilen şüpheliyi jandarma yakaladı

Sakarya İl Jandarma Komutanlığı, sorumluluk bölgesinde uyuşturucu ticaretinin engellenmesine yönelik çalışmalarına devam ediyor. Bu çerçevede uyuşturucu ve uyarıcı maddeleri daha önceden irtibatlı olduğu şahıs ve şahıslara satacağı öğrenilen O.A. (46) isimli şüpheli, yapılan takip neticesinde Uzunkum Mahallesi’nde yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelinin üst ve aracında yapılan aramada, 50 adet kutu içerisinde toplam 2 bin 700 adet sentetik ecza ve 2 adet cep telefonu ele geçirildi.