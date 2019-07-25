Gündem Uyuşturucudan ölen gencin cenazesinde pankart taşıyan kişi uyuşturucuyla yakalandı
SAMSUN

Uyuşturucudan ölen gencin cenazesinde pankart taşıyan kişi uyuşturucuyla yakalandı

Samsun'da aşırı dozda uyuşturucu madde kullandığı için hayatını kaybettiği değerlendirilen Hacı Ali Bahar'ın (24) cenazesinde ailesi ve yakınlarınca uyuşturucu maddeye karşı pankartlar açıp tepki gösterenler arasında yer alan A.Y. (36), polis tarafından üzerinde bir miktar uyuşturucuyla yakalanarak gözaltına alındı. A.Y. ifadesinin ardından Savcılık talimatıyla serbest bırakılırken, Bahar'a uyuşturucuyu sattığı iddiasıyla gözaltına alınan Seyit Ahmet C. ise tutuklandı.

Haber Merkezi DHA
Pankart taşıyan şahsın üzerinde uyuşturucu bulundu
Pankart taşıyan şahsın üzerinde uyuşturucu bulundu

Olay, 20 Temmuz'da İlkadım ilçesi Reşadiye Mahallesi'nde meydana geldi. Hacı Ali Bahar, arkadaşlarıyla birlikte metruk binaya girip iddiaya göre, uyuşturucu madde kullandı. Sabah binaya gelen başka bir arkadaşı Bahar'ın cansız bedenini buldu ve polise haber verdi. Bahar'ın cenazesi otopsi yapılmak üzere Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna götürüldü. İlk belirlemelere göre Bahar'ın kanında aşırı dozda uyuşturucu maddeye rastlandı.
UYUŞTURUCUYA CENAZEDE PANKARTLI TEPKİ
Pazarcılık yapan Hacı Ali Bahar'ın cenazesi Kıranköy Mezarlığı'nda toprağa verildi. Cenazede, Bahar'ın ailesi, yakınları ve mahalleli üzerinde 'Uyuşturucuya hayır, mahallene sahip çık', 'Uyuşturucu kimyasal silahtır, aileyi parçalayan düşmandır', 'Uyuşturucu satma, uyuşturucu kullanma' yazılı pankartlar açıp, uyuşturucuya tepki gösterdi.
PANKART TAŞIDI UYUŞTURUCUYLA YAKALANDI
Uyuşturucudan öldüğü değerlendirilen arkadaşının cenazesinde pankart taşıyanlar arasında yer alan A.Y., ilçede polis ekiplerince yapılan denetim ve kontroller sırasında, Kadıköy Mahallesi'nde boş bir arazide bir miktar uyuşturucu ile yakalandı. Üzerinde bir miktar sentetik uyuşturucu 'bonzai' ile yakalanan şüpheli A.Y., sorgusu için emniyete götürüldü. A.Y. ifadesinin ardından Savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.
DİĞER ŞÜPHELİ TUTUKLANDI
Bu arada yaşamını yitiren Hacı Ali Bahar'a ilçede uyuşturucuyu sattığı iddiasıyla narkotik polis ekiplerince gözaltına alınan Seyit Ahmet C. ise sorgusunun ardından adliyeye sevk edildi. Şüpheli Ahmet C., sevk edildiği adliyede çıkarıldığı Nöbetçi Mahkeme'de tutuklandı.

Anlaşmaları askıya aldı

Anlaşmaları askıya aldı

​İsrail'in işgal girişimlerine Filistin'den sert tepki.
4.5 yıl sonra ilk indirim

4.5 yıl sonra ilk indirim

​Merkez Bankası faizlerde 425 baz puanlık indirime gitti.
MİT ve TSKdanmikro cerrahi operasyon!

MİT ve TSK'dan
'mikro cerrahi' operasyon!

'Arabada neden patlayıcı izi yok?' sorusu yanıtını buldu.
Listeye bir çizik daha

Listeye bir çizik daha

Diyarbakır'da etkisiz hale getirilen terörist bakın kim çıktı.
Sözünü tutmadı

Sözünü tutmadı

AB verdiği sözü tutmadı, Türkiye askıya aldı.
Gecikmeye <br>tahammülümüz yok

Gecikmeye
tahammülümüz yok

​Bakan Akar'dan kritik görüşme sonrası açıklama.

Vatandaşın<br>gözü kredilerde

Vatandaşın
gözü kredilerde

​4,5 yıl sonra gelen indirim yüzleri güldürecek.

Tek seferde kalmamalı

Tek seferde kalmamalı

​İş adamları faiz indirimini değerlendirdi.

Düşüşe geçti

Düşüşe geçti

Faiz kararı sonrası piyasalar hareketlendi.
Talimatı verdi<br>vizeler kaldırılıyor

Talimatı verdi
vizeler kaldırılıyor

​Rusya görevlendirme şartı istemeyecek.
Böylesi ilk <br>kez görülüyor

Böylesi ilk
kez görülüyor

​Tarihin en büyük dolar operasyonunda ele geçirildi.
Şehit diplomatın<br>kanı yerde kalmadı

Şehit diplomatın
kanı yerde kalmadı

​TSK ve MİT Erbil suikastının planlayıcılarını vurdu.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.