Uzmanlar açık açık uyarıyor: İstanbul'da kendiliğinden çökebilecek 50 bin bina var

"Bir, bilinçsizce mühendis olmayarak yapılmış binalar, bir de eski yönetmeliklere göre yapılmış binalar. Eski yönetmeliklere göre mühendis hizmeti görmüş binalar da depremde yıkılmaz değil. Ama o günün şartlarına göre zemini inceleyip o zemine göre projelendirme yapmış olsalar çoğu bina sapasağlam. Bilinçli olarak yapıldığında günümüzdeki yönetmeliği bile karşılayan binalar var. Kendi kendine yıkılan binalar şu kategoriye giriyor. Hiçbir mühendislik hizmeti almamış, şu kadar çimento, şu kadar kum... Herkes diyor ki 'Çimentoyu az kullandı.' Çimentoyu çok kullansa ne olur? Eskiden torba çimentolar vardı. Bunların yüzde 40'ı katkıydı, tamamen saf çimento değildi. Beton 160 için 6 torba, beton 225 için 7 torba, kafalarına göre betonlar döküyorlardı. Piyasadan nalburların sattıklarını alıyorlardı. Onlar daha ucuzdu saf çimentolara göre. Günümüzdeki CEM 1 42,5, 52,5 gibi çimentolar olmadığı için bu torba çimentolar zaten o dozajı doğru kullansanız, malzeme temiz olsa bile mukavemeti tutturmanızda bir problem vardı. Artı bir de bunun üstüne o günkü kullanılan İstanbul'da denizden kabuklu malzemeler ya da Anadolu'da dereden biraz kum biraz çakıl gibi malzemeler, bunlar da birleştiğinde 2000 öncesi kötü kalitede binalar yapıldı. Bu binanın zaten taşıma gücü yok."