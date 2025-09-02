Vali Gül: İstanbul’da eğitim veren tüm okullar depreme dayanıklı

"Artık İstanbul'da eğitim veren tüm okullarımız depreme dayanıklı. 2006 yılında kurulan İstanbul Proje Koordinasyon Başkanlığımız tarafından 1999 depreminden önce yapılan bin 530 okul, depreme dayanıklılık konusunda incelendi. Bu okullardan bin 336'sının riskli olduğu tespit edildi. 359'u yıkılıp yeniden yapıldı. 816'sı güçlendirme yoluyla depreme dayanıklı hale getirildi. 61 okulun yeniden yapım ya da güçlendirme çalışmaları sürüyor. 100 okulun ihale süreçleri devam ediyor. Kısaca, yeniden yapılması gerekenler yapıldı, güçlendirmesi gerekenler güçlendirildi. İstanbul'daki eğitim veren tüm okul binaları güvenli hale getirildi. Çocuklarımızın güven içinde eğitim görmesi bizim en öncelikli sorumluluğumuz. Hamdolsun, bunu yerine getirmenin mutluluğunu yaşıyoruz."