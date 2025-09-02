Vali Gül: İstanbul’da eğitim veren tüm okullar depreme dayanıklı

İstanbul Valisi Davut Gül, kentte eğitim veren tüm okulların depreme dayanıklı hale getirildiğini belirterek, "2025-2026 eğitim öğretim yılına İstanbul'umuz 46 yeni okul ile 'merhaba' diyor. Yapımı tamamlanan bu okullarımızla birlikte on binlerce öğrencimiz daha modern, donanımlı ve sağlıklı eğitim ortamlarına kavuşmuş olacak" dedi.
İstanbul Valisi Davut Gül, Zeytinburnu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde basın mensuplarına, 2025-2026 eğitim öğretim yılı hazırlıklarına ilişkin açıklamalarda bulundu.
"Güçlendirme çalışmaları sürüyor"
Vali Gül, kentteki okul binalarının durumuna ilişkin şunları söyledi:
Yapımı devam eden okullar
İstanbul'da tekli eğitime geçmeyi hedeflediklerini vurgulayan Gül, "Halihazırda okullarımızın yüzde 78'inde, 2 bin 371 okulda tam gün eğitime devam edilirken, yüzde 22'sinde, 677 okulumuzda ikili eğitim veriliyor. Sayın Cumhurbaşkanı'mızın liderliğinde, Milli Eğitim Bakanımızın öncülüğünde bu hedefimize en kısa sürede ulaşacağımıza yürekten inanıyorum." şeklinde konuştu.