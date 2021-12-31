Vali Hacıbektaşoğlu beraberinde il Jandarma Komutanı Tuğgeneral Uğur Ertekin, İl Emniyet Müdürü Hakan Yılmazoğlu, Eruh Kaymakamı Ömer Faruk Özdemir ve İl Genel Meclis Başkanı Cangir Bayram ile birlikte Eruh ilçesine bağlı Okçular, Yanıkses, Vali Hacıbektaşoğlu beraberinde il Jandarma Komutanı Tuğgeneral Uğur Ertekin, İl Emniyet Müdürü Hakan Yılmazoğlu, Eruh Kaymakamı Ömer Faruk Özdemir ve İl Genel Meclis Başkanı Cangir Bayram ile birlikte Eruh ilçesine bağlı Okçular, Yanıkses, Bayramlı, Bilgili Köyü Çayırlı Mezrası ile Pervari ilçesine bağlı Doğanca Köyü ile Siirt merkeze bağlı Akdoğmuş Köylerinde, vatandaşlarla bir araya gelerek, sorun, talep ve beklentilerini dinledi. İlk olarak Okçular köyünde vatandaşlarla bir araya gelen Vali Hacıbektaşoğlu, Köy muhtarı Musa Uçar ve köy sakinlerinden köyün sorunlarını dinledi.

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Vali Hacıbektaşoğlu köy ziyaretlerinde vatandaşları dinledi.

Vali Hacıbektaşoğlu daha sonra bir süre önce vefat eden emekli köy korucusu Güri Acar’ın ailesine taziye ziyaretinde bulunarak, aileye başsağlığı diledi. Vali Hacıbektaşoğlu daha sonra Yanıkses köyüne geçti. Köy sakinleri ile bir süre sohbet ederek, sorun ve isteklerini dinledi.

Yanıkses ilkokulunu da ziyaret eden Vali Hacıbektaşoğlu, öğrencilerle bir araya geldi. Sınıfta okuma etkinliğine katılan Vali Hacıbektaşoğlu, öğrencilerle bir süre sohbet etti, çeşitli hediyeler verdi. Vali Hacıbektaşoğlu daha sonra Pervari ilçesine bağlı Doğanca köyünde vatandaşlarla bir araya geldi. Köy girişinde yaşlı annelerin sevgi gösterileriyle karşılanan Vali Hacıbektaşoğlu, kendileri ile bir süre sohbet etti.

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Vali Hacıbektaşoğlu köy ziyaretlerinde vatandaşları dinledi.

Köydeki çalışmalar hakkında bilgiler alarak vatandaşların sorunlarını dinleyen Vali Hacıbektaşoğlu, ziyaretleri sırasında köylerde yaşayan vatandaşların gösterdiği konukseverlik ve ilgiden çok memnun olduğunu ifade ederek, kendilerine gösterilen bu ilginin çalışmalarına güç katacağını kaydetti.

Vali Hacıbektaşoğlu daha sonra Bilgili Köyü Çayırlı Mezrası, Bayramlı köyü ile merkeze bağlı Akdoğmuş köylerini ziyaret etti. Ziyaret ettiği köylerde vatandaşların sorun, istek ve beklentilerini dinleyen Vali Hacıbektaşoğlu, sorunları ilgililere tek tek not aldırarak, sorunların en kısa sürede çözülmesi yönünde yetkililere talimat verdi.

Vali Hacıbektaşoğlu köy ziyaretlerinde vatandaşları dinledi.

Köy ziyaretleri ile ilgili bir değerlendirmede bulunan Vali Hacıbektaşoğlu, “Vatandaşlarımızın sorun ve isteklerini birinci ağızdan kendilerinden dinlemek, yapılan yatırım ve hizmetleri yerinde görmek, sorun ve taleplere imkânlar ölçüsünde daha hızlı çözüm yolları bulabilmek amacıyla köy ziyaretlerini yapıldığını söyledi.

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Halkımızı dinleyerek bizlere ilettikleri her türlü ihtiyaç, sıkıntı ve taleplerini imkânlar çerçevesinde yerine getirmeye çalıştıklarını kaydeden Vali Hacıbektaşoğlu, bazı köylerimizde yaşanan kısmi su sorunu ve yol sorunlarını tespit ettik, bu sorunların tamamını yatırım programımıza aldık. İnşallah en kısa sürede çözüme kavuşturacağız.“ dedi. Bayramlı, Bilgili Köyü Çayırlı Mezrası ile Pervari ilçesine bağlı Doğanca Köyü ile Siirt merkeze bağlı Akdoğmuş Köylerinde, vatandaşlarla bir araya gelerek, sorun, talep ve beklentilerini dinledi.

Vali Hacıbektaşoğlu köy ziyaretlerinde vatandaşları dinledi.

İlk olarak Okçular köyünde vatandaşlarla bir araya gelen Vali Hacıbektaşoğlu, Köy muhtarı Musa Uçar ve köy sakinlerinden köyün sorunlarını dinledi.

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Vali Hacıbektaşoğlu daha sonra bir süre önce vefat eden emekli köy korucusu Güri Acar’ın ailesine taziye ziyaretinde bulunarak, aileye başsağlığı diledi. Vali Hacıbektaşoğlu daha sonra Yanıkses köyüne geçti. Köy sakinleri ile bir süre sohbet ederek, sorun ve isteklerini dinledi. Yanıkses ilkokulunu da ziyaret eden Vali Hacıbektaşoğlu, öğrencilerle bir araya geldi. Sınıfta okuma etkinliğine katılan Vali Hacıbektaşoğlu, öğrencilerle bir süre sohbet etti, çeşitli hediyeler verdi.

Vali Hacıbektaşoğlu daha sonra Pervari ilçesine bağlı Doğanca köyünde vatandaşlarla bir araya geldi. Köy girişinde yaşlı annelerin sevgi gösterileriyle karşılanan Vali Hacıbektaşoğlu, kendileri ile bir süre sohbet etti.

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Vali Hacıbektaşoğlu köy ziyaretlerinde vatandaşları dinledi.

Köydeki çalışmalar hakkında bilgiler alarak vatandaşların sorunlarını dinleyen Vali Hacıbektaşoğlu, ziyaretleri sırasında köylerde yaşayan vatandaşların gösterdiği konukseverlik ve ilgiden çok memnun olduğunu ifade ederek, kendilerine gösterilen bu ilginin çalışmalarına güç katacağını kaydetti.

Vali Hacıbektaşoğlu daha sonra Bilgili Köyü Çayırlı Mezrası, Bayramlı köyü ile merkeze bağlı Akdoğmuş köylerini ziyaret etti. Ziyaret ettiği köylerde vatandaşların sorun, istek ve beklentilerini dinleyen Vali Hacıbektaşoğlu, sorunları ilgililere tek tek not aldırarak, sorunların en kısa sürede çözülmesi yönünde yetkililere talimat verdi.

Köy ziyaretleri ile ilgili bir değerlendirmede bulunan Vali Hacıbektaşoğlu, “Vatandaşlarımızın sorun ve isteklerini birinci ağızdan kendilerinden dinlemek, yapılan yatırım ve hizmetleri yerinde görmek, sorun ve taleplere imkânlar ölçüsünde daha hızlı çözüm yolları bulabilmek amacıyla köy ziyaretlerini yapıldığını söyledi.

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Halkımızı dinleyerek bizlere ilettikleri her türlü ihtiyaç, sıkıntı ve taleplerini imkânlar çerçevesinde yerine getirmeye çalıştıklarını kaydeden Vali Hacıbektaşoğlu, bazı köylerimizde yaşanan kısmi su sorunu ve yol sorunlarını tespit ettik, bu sorunların tamamını yatırım programımıza aldık. İnşallah en kısa sürede çözüme kavuşturacağız.“ dedi