Van Cenevre olabilir

Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı (TEPAV) Kurucu Direktörü Prof. Dr. Güven Sak, Terörsüz Türkiye hedefinin gerçekleşmesi hâlinde oluşturdukları gelecek simülasyonunu Millî Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu’nda paylaştı. Bölgenin turizm kapasitesine dair bir sunum yapan Sak, Van ve çevresinin turizm potansiyelinin harekete geçirilmesi durumunda, bölgedeki turizm profilinin değiştirilmesinin mümkün olduğunu kaydetti. Yaptıkları araştırmaya dayanarak “Van nasıl Cenevre olur?” diye soran Sak, bölgeye gelen İranlı turist kadar Avrupalı turistin gelmesinin sağlanması hâlinde, 1,3 milyar dolarlık turizm gelirine erişmenin mümkün olduğunu ifade etti.