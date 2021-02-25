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Van haberleri: Van'da hastanede yatan koronavirüslü hasta sayısı 50'nin altına düştü

Van'dan sevindirici haber: Hastanede yatan koronavirüslü hasta sayısı 50'nin altına düştü

Kovid-19 salgınıyla mücadelede alınan önlemler ve başarılı filyasyon çalışmaları sayesinde vaka oranının 13,92'ye gerilediği Van'da, 5 ilçede vaka sayısı sıfırlandı, yoğun bakımda yatan hasta sayısı 5'in altına indi. Van Valisi Mehmet Emin Bilmez, "Tedbirleri elden bırakmayalım. İnşallah mart ayında kısıtlamanın kademeli olarak kaldırılacağı illerden biri olacağız. Büyükşehir ve diğer şehirler arasında vaka sayılarının en düşük olduğu illerden biriyiz" dedi.

Haber Merkezi AA
Arşiv
Arşiv

Van'da, alınan sıkı tedbirler ve filyasyon ekiplerinin özverili çalışmaları sayesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka oranı önemli ölçüde geriledi.

Kovid-19 vakalarının kontrol edilmesi ve karantina kurallarına uyulmasını amacıyla 173 filyasyon ekibinin kurulduğu Van'da, vatandaşların kurallara uyması ve güvenlik güçlerinin sıkı denetimleri vaka sayılarına da yansıdı.

Sağlık Bakanlığının 15-21 Şubat döneminde 100 bin kişide görülen Kovid-19 verilerine göre, Mardin'den sonra en az vakanın görüldüğü büyükşehir olan Van'ın 5 ilçesinde yeni vaka sayısı sıfırlandı, hastanede yatan hasta sayısı da ilk kez 50'nin altına düştü.

Kentte yaşayan vatandaşlar ise salgınla mücadelenin aynı kararlılıkla sürdürülüp kısıtlamaların da kademeli olarak kaldırılmasını bekliyor.

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"Yoğun bakım hasta sayısı 5'in altında"

Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, vakaların ilk görülmeye başladığı andan itibaren salgınla mücadelede yoğun çalışma yürüttüklerini söyledi.

Salgınla mücadeleyi sıkı tuttuklarını belirten Bilmez, şu bilgileri paylaştı:

  • "Salgının ilk günlerinde batı illerinden vatandaşlarımızın gelmesiyle kentin durumu kötüleşti. Düğün sezonunun başlamasıyla eylül ayının başına kadar en kötü illerden biriydik. Sağlık Bakanımız, Van'da yaptığı toplantıda bazı talimatlar verdi ve yeni tedbirler aldık. Hastanelerimizde 550 yatağı Kovid-19'a ayırmıştık. Bunu 900'e çıkardık. Bugün geldiğimiz noktada Van genelinde hastanede yoğun bakım, normal servis ve entübe dahil vaka sayımız 50'nin altında. Yoğun bakımda yatan vaka sayısı 5'in altına geriledi."

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"Beş ilçede uzun süredir vaka görülmüyor"

Günde 2 bin vakanın hastaneye başvurduğu Van'da, vaka sayısının minimuma indirilmesinin sevindirici olduğunu belirten Bilmez, şunları kaydetti:

  • "Vatandaşlarımız bu süreçte kurallara çok iyi uydu. Sağlık çalışanlarımız seferber oldu. Daha önce hastaneye başvuran vaka sayısı ortalama 2 bin civarıydı. Biz bu sayıyı önemli oranda düşürdük. Bunu, filyasyon ekiplerimizin vakayı hastaneye gelmeden evde tedavi etmesiyle sağladık. Hastaneye gelmesi gerekenleri de özel araçlarla hastaneye ulaştırdık. 5 muhtarımızı duyarsızlıklarından dolayı görevden almak zorunda kaldık. Çatak, Bahçesaray, Çaldıran ve Gevaş ve Başkale'de uzun süredir hiç vaka görülmüyor. Bu, yarın vakaların olmayacağı anlamına gelmiyor. Bu nedenle tedbirleri elden bırakmayalım. İnşallah mart başında kısıtlamanın kademeli olarak kaldırılacağı illerden biri olacağız. Büyükşehir ve diğer şehirler arasında vaka sayılarının en düşük olduğu illerden biriyiz."

"Dört gözle bu süreci bekliyoruz"

Esnaf Rahşan Şen ise salgınla mücadelede uygulanan kısıtlamalar nedeniyle zorlandıklarını belirterek, uzun zamandır normalleşme adımlarının atılmasını beklediklerini aktardı.

Van'ın vaka sayılarında en iyi durumdaki illerden biri olduğunu dile getiren Şen, "Umarım biran önce bu hastalığı atlatırız. Hepimiz aynı korkuyu yaşadık, sevdiklerimizi kaybettik. Bu hastalık hem psikolojik hem de ekonomik olarak bizleri yıprattı. Bugünü kötüleştirip yarını beklememek lazım. Eğer yarını güzelleştirmek istiyorsak hijyen, mesafe ve maske kurallarına uymalıyız. Bu kurallara uymazsak sevdiklerimi kaybetmeye devam ederiz. Şimdi ilimiz normalleşmeye gidiyor. Bu çok güzel bir şey. Bu normalleşme iş olanağımızı artıracak, iş yerlerimiz artık kapalı kalmayacak. Dört gözle bu süreci bekliyoruz." şeklinde konuştu.

"Normalleşmenin konuşulması sevindirici"

Esnaf Emin Bilen de "Vaka sayılarımız ilk kez çok düştü. Şimdi de normalleşme adımları atılacak. İnşallah bu normalleşmeyle sınır kapılarımız da açılır ve ekonomik canlılık yaşanır. Salgının başından beri kapalı olan iş yerleri var. Esnaf zor durumda. Bu nedenle vaka sayılarının azalması ve normalleşmenin konuşulması sevindirici." ifadelerini kullandı.

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