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Van'da 19 ton ölü inci kefali ele geçirildi

Van'da 19 ton ölü inci kefali ele geçirildi

15:138/06/2025, Pazar
DHA
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Van
Van

Van'ın Muradiye ilçesinde jandarma ekiplerinin yaptığı denetimlerde, avlanması yasak olan dönemde 19 ton 200 kilogram ölü inci kefali ele geçirildi.

Van Gölü'nün endemik türü olan inci kefali, üreme dönemi olan 15 Nisan -15 Temmuz tarihleri arasında tatlı sulara göç ediyor.


Bu dönemde avlanılması yasak olan inci kefalini korumak için denetimler de aralıksız sürüyor.


  • Bu kapsamda Muradiye Merkez Jandarma Karakol Komutanlığı ile Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Timi ekipleri, Yalındüzü mevkisinde kaçak avcılığa yönelik denetim gerçekleştirdi.

Denetimler sırasında dere kenarında, çuvallar içerisinde, 19 ton 200 kilogram ölü inci kefali bulundu.




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