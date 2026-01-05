Yeni Şafak
Van’da 43 şahıs adli makamlarca tutuklandı

Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada 43 şahsın tutuklandığı bildirildi.
Van’da değişik suçlardan araması bulunan 120 kişiden 43’ü adli makamlarca tutuklandı.

Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, il genelinde kamu düzeninin sağlanması için suç ve suçlularla mücadele kapsamında Asayiş Şube Müdürlüğü ve İlçe Emniyet Müdürlüğü/Amirliği görevlilerince yürütülen çalışmaların devam ettiği belirtildi. Açıklamada, "6136 Sayılı Kanun’a Muhalefet olaylarında; 2 adet tabanca, 1 adet ruhsatsız av tüfeği ele geçirilmiştir. TCK 188 ve 191 Sayılı Kanun’a Muhalefet olaylarında; 26 gram metamfetamin, 23,9 gram esrar, 7,8 gram bonzai, 1,4 gram kubar, 14 adet sentetik hap 1,22 gram kokain maddesi ele geçirilmiştir. Evden hırsızlık olayıyla ilgili yapılan çalışmalar neticesinde şüpheli şahıs tespit edilmiş, şahsın ikametinde yapılan arama sonucunda toplamda 76 bin 560 TL değerindeki 2 adet suça konu eşya muhafaza altına alınarak gerekli işlemler yürütülmüştür. Aranan şahıslara yönelik İl Emniyet Müdürlüğümüz tarafından toplam 120 şahıs yakalanmış, 998 bin 380 TL adli para cezası ve 159 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan 43 şahıs adli makamlarca tutuklanmıştır. Van Emniyet Müdürlüğü olarak ilimiz genelinde halkımızın can ve mal güvenliği için her türlü olayın önlenmesi, suça karışmış şahısların yakalanmasına yönelik çalışmalarımız kararlılıkla devam etmektedir" denildi.



